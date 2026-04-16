高雄連環撞！女駕駛起步撞機車　後座豬隊友開車門再擊落1人

記者吳世龍／高雄報導

高雄市楠梓區加昌路今（16）日上午發生一起離奇的連環交通事故。一輛自小客車從路邊起步時與機車發生碰撞，隨後車內乘客疑因急於下車察看，竟未注意後方車流直接推開車門，導致另一名路過的騎士慘遭「車門擊落」，整起事件共造成3部機車與2部汽車受損以及3人受傷送醫。

▲一輛自小客車從路邊起步時與機車發生碰撞，車內乘客下車察看，導致另一部機車被車門擊落。（圖／記者吳世龍翻攝）

今日上午8時許，69歲的楊姓女子駕駛自小客車停靠於加昌路旁，起步準備向左切入車道時，疑似未禮讓後方路權，與當時由西往東行駛的27歲蘇姓男騎士發生碰撞。蘇男當場倒地，並連帶波及後方閃避不及的37歲許姓男騎士，兩名男子身體多處擦挫傷。

當現場一片混亂時，自小客車右後座的72歲乘客黃姓男子，疑似為了下車察看傷者情況，在未注意後方有無來車的情況下突然推開車門。此時，56歲的邱姓女騎士正好由該車右側通過，當場被推開的車門撞個正著，邱女人車失控倒地後，再滑行撞上停在路邊、由35歲毛男駕駛的自小客車，所幸邱女送醫後並無大礙。

警方獲報到場處理，對所有當事人進行酒測，數值均為零。初步研判，除了首段起步碰撞責任外，針對乘客開門釀災的部分，將依據《道路交通管理處罰條例》第56-1條規定，對汽車駕駛人處以2400元以上、4800元以下罰鍰。