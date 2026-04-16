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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／座車被裝追蹤器卻想息事寧人　是誰不讓李乾龍下車？

▲▼ 藍白新北協調會,李乾龍 。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨副主席李乾龍。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席李乾龍座車遭人裝設追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁昨日嗆總統賴清德「等你卸任一定會追究到底」，今（16日）上午更稱手上保有證據；然而，新北警副局長林武宏上午親自拜訪李乾龍時，李仍婉拒報案，並稱追蹤器早已扔棄。尹乃菁與李乾龍兩造說法南轅北轍，外界霧裡看花，連黨內都質疑，兩位高層發言前難道沒有溝通一下嗎？為何無故丟球給民進黨殺？李乾龍看來想息事寧人，大事化小，尹乃菁卻持續向總統府咄咄逼人，引起政壇無限想像空間。

昨日有媒體報導，國民黨副主席兼秘書長李乾龍的座車被發現裝設追蹤器，文傳會主委尹乃菁於中常會後，被記者詢問此事時開嗆，在民主國家這是「非常非常非常嚴重的事」，並正告賴清德總統，若再有，將追究到底，「賴卸任後就等著天天到法院報到吧！」不過就在文傳會主委發言後，李乾龍面對記者詢問時，卻異常低調說，座車遭裝追蹤器是很久以前的事了！」

由於尹乃菁將此事上綱到賴清德，民進黨發言人吳崢要國民黨不能不了之，如此嚴重的事，對李乾龍個人隱私跟人身安全是很大侵害，所以一定要報警。就連總統府今也呼籲國民黨快報案，讓警方、檢調釐清事件真相。

面對民進黨不斷催促他報案，李乾龍卻很堅定的拒絕，怎奈新北警方鍥而不捨的派出副局長與李溝通，李乾脆說，被裝追縱器已是半年前的事了，追蹤器早已扔掉。

但就在李乾龍說追縱器已被他丟棄前，尹乃菁才跟記者說，追蹤器很難證明是哪個單位放的，難道要去驗指紋嗎？國民黨手上保有證據，追蹤器跟李乾龍收到的恐嚇信。

自此針對追縱器這件事，尹乃菁與李朝龍說法明顯兜不攏，到底真相如何，連國民黨黨工都看不明白，私下議論紛紛。

自認撿到槍的國民黨中央以為上綱到賴清德，就可以再扣賴一頂監控在野黨的帽子，但沒有佐以任何證據，反手就被民進黨拿來操作，目的就是逼國民圖窮匕現，如此一來讓不想張揚的李乾龍很尷尬，只好拿「不知是否老婆裝追縱器抓小三」來自我解嘲了。

國民黨先丟出如此嚴重的政治控訴，就法律可信度而言目前完全站不住腳，沒有正式報案、沒有公開證物，就政治操作而言，最終恐落得「傷敵一百自損三千」的結果。

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