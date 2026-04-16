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熟齡肌保養臉還是好乾？日媒曝「過度洗臉」恐是乾燥元兇　掌握不搓揉關鍵養出美肌

▲▼保養,洗臉,乾燥,泡泡,搓揉,肌膚,熟齡。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲洗臉時過度追求「洗淨感」而用力搓揉，容易帶走肌膚必要的皮脂與水分。專家建議應以細緻泡沫作為緩衝，減少手指與肌膚的直接摩擦。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

明明每天都很勤勞地保養，肌膚卻還是莫名感到乾燥嗎？如果你發現更換了化妝水或精華液效果依然有限，問題可能不在於「給予」的營養不夠，而在於「清潔」的方式。日本網站《beauty news tokyo》文章中提到，對於輕熟齡肌膚而言，比起徹底清潔，如何「守住水分」更為關鍵。事實上，日常習以為常的洗臉習慣，很可能正在無意間加重肌膚的負擔。

「過度清潔」是引發肌膚問題的主因

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在卸妝或洗臉時，若過於追求「洗淨感」，往往會連同皮脂與水分也一併過度帶走。這樣做的結果，會導致洗臉後肌膚產生緊繃感，甚至變得更容易乾燥。

熟齡肌容易因為過度清潔而導致膚況不穩。在「清除髒汙」與「保留滋潤」之間取得平衡，是重新檢視保養程序時最重要的課題。

「早晨不過度洗臉」效果剛剛好

許多人早上會習慣使用和晚上相同的洗臉產品，但對熟齡肌來說，「清淡」的早晨清潔或許更合適。

睡眠時分泌的皮脂與輕微髒汙，其實只需用溫水或溫和的清潔方式稍微整理即可。保留肌膚原有的滋潤感作為一天的開始，能讓後續保養品更容易吸收。適度留白，反而能養出更細緻的膚質。

「不摩擦」是守護肌膚的分水嶺

洗臉時最容易被忽略的壞習慣就是「搓揉」。越是想洗乾淨，摩擦力就越大，進而對肌膚造成傷害。最關鍵的技巧是「用泡沫包覆」，洗臉時應盡量讓手指不直接接觸肌膚，藉此避開不必要的刺激。

此時要注意的是泡泡的「質地與觸碰方式」，而非「數量」。泡泡並非越多越好，重點在於細緻且輕盈，能在肌膚與手掌之間形成緩衝墊。即便泡泡再多，如果質地太厚重並用力按壓，依然會產生摩擦；反之，哪怕只有少量泡泡，只要質地輕盈好推開，就能降低負擔。比起追求洗淨力，減少對肌膚的刺激更重要。這種觀念上的微小差異，將直接左右肌膚的視覺年齡。

熟齡保養不能只顧著補充營養，重新檢視「清潔方式」同樣不可或缺。光是停止過度洗臉，就能讓肌膚狀態自然產生變化。不妨從今天起回頭審視日常習慣，看看自己是否在洗臉這件事上「努力過頭」了。

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