非聯合國會員也做到頂標！台灣反貪腐報告展現硬實力

▲廉政署公布最新國家報告，揭台灣反貪腐三大進展。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

非聯合國會員也拚到位！法務部廉政署今（16）日發布「聯合國反貪腐公約」（UNCAC）第三次國家報告中、英文版，並同步公布於廉政署官網專區。此次報告首度採用聯合國自評清單體例，由中央與地方機關逐條盤點落實情形，展現台灣持續與國際反貪腐規範接軌的決心。

廉政署指出，UNCAC為全球反貪腐治理最重要的國際準則，內容涵蓋預防措施、透明課責、執法體系、國際合作及不法資產追回等面向。第三次國家報告共分3冊，第1冊為基本資訊，說明我國反貪腐法制架構與執行成果，並回應前次國際審查意見；第2、3冊則針對預防措施、資產追繳、定罪與執法及國際合作等專題領域進行說明。

本次報告編撰過程邀集18名國內專家學者檢視，並納入非政府組織（NGO）參與6場審查會議，針對第二次國際審查提出的30點結論性意見逐一回應，同時提出10項最佳實務作法，呈現我國近年推動廉政治理的具體成果。

廉政署表示，2022年至2025年間推動的成果，主要分為三大面向。在廉政治理方面，包括推動「透明晶質獎」、建立採購案件智慧警示機制，以及深化政府資料開放；在法制深化方面，增訂刑法「妨害司法公正罪」、刑事訴訟法「特殊強制處分」章，並施行《公益揭弊者保護法》、修正證券交易法資訊揭露門檻；在執法合作方面，則修正洗錢防制法、強化虛擬資產監管，並持續推動跨國司法互助與金融資料交流機制。

廉政署回顧，我國自2018年公布首次國家報告並接受國際審查，2022年公布第二次報告後，持續依國際標準檢視制度，此次第三次國家報告發布，象徵廉政治理逐步邁向制度化。

此外，我國預計於今年8月24日至28日邀請5名國際專家學者來台，辦理第三次國家報告國際審查會議。廉政署強調，未來將持續依UNCAC規範與審查建議精進制度，提升整體廉政治理效能，朝與全球反貪腐體系接軌的目標邁進。