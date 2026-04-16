抽線大廠仙宗興業詐15億！董座夫妻擁愛馬仕山　二審判決出爐

▲檢調在仙宗興業負責人住家搜出大批愛馬仕精品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

位於台南的抽線大廠仙宗興業2023年驚傳財務危機，資金缺口外傳達20餘億元，螺絲產業鏈受衝擊，檢、調介入調查後發現，仙宗興業董事長王俊雄涉嫌向銀行詐貸，及詐欺上下游廠商超過15億元，檢、調在王的住家搜索，搜出槍枝、子彈還有堆積成山的愛馬仕包包，檢方將王俊雄、張姓妻子等5人依違反銀行法、槍砲、恐嚇等罪嫌提起公訴，一審判王徒刑12年4個月、張 6年10月。全案上訴後，高雄高分院改判王徒刑12年、張 6年半。

橋頭地檢署前年6月27日指揮高雄市調處、高市刑大等單位，前往王俊雄住家搜索，搜出槍枝、子彈還有堆積成山的愛馬仕包包等證物，並約談王俊雄和張姓妻子等8人到案。

▲檢調在仙宗興業負責人住家搜出槍械。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方查出，王俊雄等人先由仙宗公司向金融機構申請信用狀額度，再由振任公司指示會計虛偽簽訂中鋼盤元買賣合約 ，以此方式使各銀行核貸高達11億9835萬6250元，振任公司獲得銀行墊款後，再以「折讓」名義匯回仙宗公司指定之金融帳戶內，使資金回流至仙宗公司。

王俊雄、張翠娟取得資金後，陸續轉匯、提領做為私人用途或加以隱匿，並明知仙宗公司財務吃緊，已無力支付貨款、出貨或為其他公司代工，仍共同基於詐欺犯意，由王俊雄向上游供應商以要購買盤元或機器設備等理由詐騙上游供應商，向下游廠商詐稱以可以低價出售線材云云，再詐得2億9359 萬4384元。檢方偵辦後依涉嫌詐欺及違反銀行法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將王俊雄夫妻等5人提起公訴。

一審時，王俊雄等人坦承大部分的犯行，但仍辯稱是因為公司營運資金出問題，並沒有詐欺的犯意，法官審酌相關事證後，依詐欺及違反銀行法等罪，判王俊雄徒刑12年4個月、張姓妻子 6年10月。

全案上訴後，高雄高分院今日上午宣判，改判王俊雄徒刑12年、張姓妻子 6年半，全案仍可上訴。