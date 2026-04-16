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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

剴剴案社工判2年　林月琴籲社會勿二分對立：應推動制度結構性修正

記者詹詠淇／台北報導

兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內訪視失職，未及時防止1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死，事發後企圖造假掩飾，台北地院今（16日）依過失致死罪判陳女2年徒刑、偽造文書無罪。民進黨立委林月琴表示，尊重司法獨立，也尊重當事人依法上訴與救濟的權利，但這起案件真正留給社會的，不只是個案責任的追究，更是對整體兒少保護制度的嚴肅提問，接下來必須推動的，是從通案制度回應第一線困境，也回應每一個孩子的成長權益。

▲▼立法院8個常態委員會11日選舉召委，衛環委員會由於民進黨黨內遲遲無法推出召委人選，幾經拖延後終於由林月琴及國民黨盧縣一當選召委。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委林月琴。（資料照／記者湯興漢攝）

針對剴剴案社工判決結果出爐，民進黨立委林月琴表示，面對這起令人沉痛的案件，個案既已進入司法程序，就應尊重司法獨立，也尊重當事人依法上訴與救濟的權利，讓案件在法治程序中持續被檢視、釐清，這是社會必須堅守的基本原則。

「但這起案件真正留給社會的，不只是個案責任的追究，更是對整體兒少保護制度的嚴肅提問」，林月琴強調，我們不能只站在社工的一端看問題，也必須站在每一個孩子的成長處境來看。對於處在脆弱、受虐、受忽視風險中的孩子而言，社會的責任從來不只是讓他活下來，而是要讓他有機會安全地長大、有尊嚴地成長，並且獲得足夠的照顧、支持與發展資源。這才是兒少保護工作的重要目的。

也正因如此，林月琴呼籲，「我們不能把第一線社工的工作，簡化成奉獻、燃燒或犧牲」。社工是專業工作，不應靠個人的耗損去填補制度的空缺。真正需要被正視的，是專業的權責是否相符、制度支持是否到位、以及工作現場的判斷極限是否被誠實看見。

林月琴強調，兒少保護工作本來就是高風險、高壓力、需要即時判斷的工作。第一線人員當然有責任，但如果制度長期要求第一線承擔龐大責任，卻沒有給予相對應的人力配置、跨機關支援與後續資源，那麼這樣的風險，最終不只壓在社工身上，也會直接轉嫁到孩子身上。

林月琴說，社會安全網制度強調「一主責、多協力」，但實務上，主責角色是否明確、跨機關協調是否即時、資訊整合是否完整、關鍵時刻能否快速決策與介入，至今仍有明顯落差。當制度不能有效整合，最先被辜負的，往往不是體制本身，而是正在等待被接住的孩子。

林月琴提醒，許多社工依舊堅守崗位。因此，今天面對判決，社會不該停留在二分對立，也不能只在「究責」與「護航」之間擺盪。「我們要做的，是在尊重司法的同時，誠實面對制度責任，推動結構性的修正」。

「身為立法委員，也身為社工，我一直從傷痛中推動機制的預防，包含強化精進收出養制度、修法保障安置兒少權益、立法提升保母托育品質」，林月琴表示，接下來必須推動的，是從通案制度回應第一線困境，也回應每一個孩子的成長權益。包括第一線工作負荷與責任保障、主責機關的權限與資源配置、跨機關協作機制，以及兒少後續成長支持資源，都必須不斷被檢視。

 
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