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別被長相騙了！日本網站點名「這三種男人」絕對不能交往

▲▼感情,男女,交往,自我中心,價值觀,金錢。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲許多女性在面對心儀外型的對象時，常會不自覺忽視對方的性格缺陷。日本媒體提醒，若對方具備自我中心、金錢觀混亂等特質，即便長得再帥，也可能是毀掉感情的隱形炸彈。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

許多女性在挑選另一半時，常因為對方的長相是自己的菜，就選擇無視對方的缺點或短處，但這些隱憂往往會成為日後分手的導火線。日本網站《Trill》文章中提到，外表再好，若具備某些特定人格特質，仍應列入「拒絕往來戶」。該文章特別整理出「絕對不能交往的男性」三大特徵，提醒女性在投入感情前務必睜大眼睛，別被外表蒙蔽了判斷力。

一、凡事以自我為中心

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最不適合當男朋友的典型，就是無論做什麼都只考慮自己。這類男性因為過度愛自己，往往會忽視女友的感受，例如平氣地放鳥爽約，或是單方面要求更改約會時間、地點，強迫對方配合自己的方便。最令人困擾的是，他們通常不認為自己有錯，處理起來非常棘手。

二、價值觀偏激，缺乏感情忠誠度

如果男方的戀愛觀與社會常理有明顯落差，建議敬而遠之。例如，一般人將「劈腿」視為不可原諒的背叛，但有些男性卻認為「劈腿並非壞事」，甚至覺得「會劈腿代表自己受歡迎」。從對方對感情的價值判斷，就能一眼看出他是否具備穩定交往的特質。

三、金錢觀念薄弱，財務習慣不佳

金錢問題是情侶發生糾紛的主要導火線。若對方有明顯入不敷出的浪費習慣、完全沒有儲蓄或理財意識，甚至習慣性借錢度日，絕對要避免與其發展成戀人關係。否則，這類人的財務黑洞遲早會牽連到另一半，造成雙方的金錢危機。

當眼前出現外型出眾的對象時，人往往容易變得盲目；建議在正式交往前，一定要多加留意對方的缺點與本性，別讓一時的好感導致日後的痛苦與遺憾。

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