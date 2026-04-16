震撼！嘉義「木構、磚造機關庫」鐵道遺構出土　申請歷史建築審查

▲嘉義車站鐵道遺構現蹤，文化局將啟動文資價值審查 。（圖／言古文化有限公司提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市鐵路高架化工程日前於工地內發現疑似鐵道相關遺構，引起地方及文資界高度關注。嘉義市政府文化局表示，近日已接獲言古文化事業公司提送之提報表，正式針對該批疑似鐵道遺構申請歷史建築審查。文化局將於近期安排專案小組委員前往現場勘查，由專業文資委員進行現況研判，後續將嚴格依據《文化資產保存法》規定辦理。

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根據初步調查與現場影像顯示，該處出土遺構具有顯著的層次感與歷史跨度。其中包含建於1908年（明治41年）的木構機關庫，其維修溝兩側以木板為界，並可見木樁與土埆作為基礎的軌道遺痕，展現了日治初期早期鐵路設施的建築工法。此外，緊鄰其側的則是建於1921年（大正10年）的紅磚造機關庫，現場清晰可見紅磚造柱礎遺構及其穩固的混凝土基礎斷面。

這兩代機關庫「並行出土」的現象，具體呈現了台灣鐵道建築從早期木構造轉變為中期紅磚造的演進過程，地理位置上形成了鮮明的歷史對照。

文化局強調，文資保存與城市建設並重，現勘後將由委員判斷是否具備「列冊追蹤」價值。若確認具備文化資產潛力，將啟動後續審議程序，確保這段見證嘉義火車站百年風華的珍貴遺址，在現代化建設過程中獲得妥善紀錄與評估。