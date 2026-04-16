獨／香燈腳夜裡的堅持！有人躺神明旁入睡...校園騎樓一片帳篷海

▲白沙屯媽祖駐駕虎尾天后宮 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／虎尾報導

白沙屯媽祖繞境隊伍昨（15日）晚間來到虎尾天后宮駐駕，吸引大批信徒前往參拜。媽祖鑾轎駕臨虎尾，現場人聲鼎沸、氣氛莊嚴感人，更有信徒感動到淚流滿面。香燈腳也在天后宮廟內躺在神像旁養精蓄銳，虎尾國小校園以及住宅騎樓搭起帳篷休息，有些人甚至就地入睡，為隔天凌晨3點繼續跟隨媽祖進香做準備。

昨天晚間10時許，白沙屯媽祖進香隊伍抵達虎尾天后宮。現場人山人海，萬頭攢動。媽祖鑾轎駕臨後，信徒們有序排隊參拜，幾乎每個人手中都拿著百合花，希望得到媽祖的保佑。在人群中，一名女子在參拜時感動到淚流滿面，表達對媽祖的虔誠與感激之情。天后宮也特地安排工作人員維持秩序。

在媽祖駐駕期間，大批香燈腳信徒選擇在虎尾夜宿。天后宮廟內也有信徒躺在神像旁入睡。而在天后宮附近的住宅騎樓，也有信徒搭起帳篷、整理行李。虎尾國小校內也搭起多頂帳篷，香燈腳有序就地休息。在虎尾國小操場上，更有香燈腳躺在地上就睡，旁邊還有信徒搭著帳篷。香燈腳們有序地安排休息，為清晨3點繼續跟隨媽祖繞境做準備。

▼白沙屯媽祖駐駕虎尾天后宮，信徒感動淚流滿面 。（圖／記者陳以昇攝）

▼白沙屯媽祖駐駕虎尾天后宮，信徒持香對鑾轎下跪 。（圖／記者陳以昇攝）

▼香燈腳躺神明旁入睡 。（圖／記者陳以昇攝）

▼香燈腳在校園搭帳篷入睡 。（圖／記者陳以昇攝）

▼香燈腳就近躺地入睡 。（圖／記者陳以昇攝）

▼香燈腳在民宅騎樓下搭帳篷入睡 。（圖／記者陳以昇攝）