快訊／政大傳院玉山學者、傳播學巨擘李金銓辭世　享壽80歲

▲傳播學者李金銓辭世。（圖／翻攝自Facebook／國立政治大學傳播學院）



生活中心／台北報導

政治大學傳播學院玉山學者、國際知名傳播學者李金銓辭世，享壽80歲。政大傳播學院今天在臉書貼文證實此消息，並表示傳播學界痛失巨擘，全院師生同感哀痛與不捨，謹致上最深切之哀悼與敬意，並向其家人致以誠摯慰問。

政大傳播學院貼文指出，李金銓教授為政大新聞學系第29屆傑出系友，亦為享譽國際之傳播學者。長年任教於University of Minnesota（明尼蘇達大學），並曾擔任社會與媒介中心主任；其後出任香港城市大學媒體與傳播學系講座教授兼系主任。2019年返母校任教，受聘為玉山學者，持續貢獻其深厚學術專業。

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李金銓長年深耕政治傳播與中國媒體研究領域，學術成就卓著，享譽國際，對全球傳播研究之發展具有深遠影響。其治學嚴謹、視野宏闊，兼具深刻人文關懷，不僅拓展學術研究疆界，亦啟發無數後進。

政大傳院指出，李金銓在擔任玉山學者期間持續投入教學與學術交流工作，對推動該院國際化發展及提升整體研究能量貢獻卓著，並於民國110年設立「國立政治大學傳播學院李金銓教授國際獎學金」，鼓勵學生拓展國際移動經驗、開闊全球視野，其深厚學養與謙沖溫厚之風範，深受師生敬重與愛戴。