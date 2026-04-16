李貞秀嗆：黃國昌就是嫉妒我聲量比他高　民眾黨哪個立委像我這樣？

▲李貞秀開撕黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，李貞秀近日來也連上多個節目砲轟黨主席黃國昌。李貞秀15日晚間於政論節目被問到「對於黃國昌說沒有達到不分區立委標準的看法」？她直言，「我覺得他就是嫉妒我的聲量比他還高，否則他有什麼資格說我達不到一個聲量？我今天國際能見度，上任以來、有史以來你民眾黨哪一個立委像我這樣的聲量」？

李貞秀15日晚間出席政論節目《新聞面對面》，主持人謝震武問到「妳對於黃國昌說妳沒有達到不分區立委標準這件事的看法」？

李貞秀則回應「我覺得他就是嫉妒我的聲量比他還高，否則他有什麼資格說我達不到一個聲量？我今天國際能見度，任何一個立委還沒有就任就有那麼多國際媒體來採訪，然後上任以來、有史以來你民眾黨哪一個立委像我這樣的聲量，我在院會質詢、國是論壇可以講我的質詢稿任何問題出來嗎」？

名嘴黃益中也追問「你會不會提訴訟？民事訴訟、黨員資格訴訟」？李貞秀表示，自己應該是不會，因為很多人在講要去提，自己還在想要跟律師討論，但自己其實是不想要糾纏、讓柯文哲為難，自己認為只要捍衛自己的清白就好，沒有想要再要回立委什麼的。