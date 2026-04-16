301條款諮商會議鄭麗君出席？　行政院：視美方層級安排出席人員

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

因應美方針對301條款展開調查，行政院台美經貿工作小組已提交書面意見，全力維繫台美對等貿易協定（ART）及投資MOU取得之談判成果。針對後續諮商會議的出席代表，是否由副院長鄭麗君與經貿辦派員出席？行政院今（16日）表示，會視美國對於諮商會議性質的定位還有美方對口層級，安排出席人員。

美國貿易代表署（USTR）對台灣在內的16個貿易夥伴「存在結構性產能過剩」，以及60個貿易夥伴「未確實執行強迫勞動貨品進口禁令」展開301調查，行政院台美經貿工作小組表示，我政府已召開多次跨部會會議為301調查進行整體準備，同時與美方密切溝通，並已於美東時間4月14日以我政府名義提交書面說明給美方，全力維繫我國在台美對等貿易協定（ART）及投資MOU取得之談判成果。

李慧芝說，昨天台美經貿小組有發稿，會持續關注調查節過，積極跟美方溝通說明，確保調查結果可以充分反映我方過去與美方簽的ART、MOU談判成果，全力鞏固國家及產業利益。

李慧芝表示，後續美方會跟各國分別舉行諮商會議，我國也會正式派員出席，會視美國對於諮商會議性質的定位還有美方對口層級，安排出席人員。