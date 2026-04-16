718億新興計畫可以動了　卓榮泰：總預算付委後函請各機關執行

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院昨朝野協商達共識，同意在21日邀行政院院長、主計長、財政部部長針對115年總預算編製經過進行報告，結束後交付委員會審查；此外，也籲請政院執行718億新興計畫預算。對此，行政院長卓榮泰今（16日）表示歡迎與接受，待總預算案付委後，將函請機關啟動相關預算執行。

卓榮泰指出，行政、立法兩院同屬憲政體制的重要一環，必須要在憲法架構下依循權力分立的精神，彼此尊重、相互合作，共同捍衛五院機制，並為國家永續發展、嚴守財政紀律及增進人民福祉攜手努力，「唯有建立雙向、正向、良性的互動關係，才能讓國人看見，政府始終將國家發展、安全以及人民需求至於最優先位置」。

卓榮泰說，中央政府總預算付委後，行政院將於4月21日赴立法院進行總預算備詢，後續各委員會也將展開實質審查。請各部會首長務必要督導所屬，充分準備，面對立法院審查時，應就各項預算編列依據還有政策必要性、執行效益做出完整清楚說明，全力爭取國會、國人對中央政府總預算的支持。

此外，昨日朝野協商關於718億新興計畫預算決議，立法院已經確認於審查115年度中央政府總預算時會如數照列且不與凍結，卓榮泰說，行政院表示歡迎並接受，此結果有助於各項政策如期整開，也能使公務同仁可以安心執行公務。

卓榮泰指出，待總預算正式完成付委後，行政院將函請各機關依程序啟動相關預算的執行作業，並請各部會首長督促所屬，要審慎妥善運用，確保政策落實以及執行的成效。