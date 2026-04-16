薛丁格的追蹤器！趙少康也叫藍營報警　綠：不報警是怕變林北好龍？

▲國民黨副主席李乾龍。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨文傳會主委尹乃菁昨指控，賴政府在國民黨副主席李乾龍的座車裝追蹤器，尹更嗆聲追究到底，「賴總統，等你卸任之後，天天到法院去報到吧！」但李乾龍被問到追蹤器是民進黨裝的，直呼「沒有沒有沒有！」尹乃菁今（16日）又嗆，真的有證據但難證明。民進黨回應，一個說還留有證據追蹤器、一個說追蹤器早丟了，難怪連趙少康都呼籲國民黨趕快報案，國民黨堅持不報案，難不成怕被揭穿，變成「林北好油」翻版的「林北好龍」？

尹乃菁昨指控，身為國民黨文傳會主委跟發言人，要正告賴清德政府，任何黨公職的車上有再被發現追蹤器的話，一定會出動司法正義律師團，上窮碧落下黃泉，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」但當事人李乾龍被問到追蹤器是民進黨裝的，直呼「沒有沒有沒有！」

李乾龍婉拒報警，尹乃菁今日則繼續嗆聲稱，李乾龍跟鄭麗文都很寬厚，因為追蹤器很難證明是哪個單位放的，難道我們要去驗指紋嗎？但國民黨手上真的保有證據，包含追蹤器跟恐嚇信。然而，李乾龍稍早又說追蹤器早就丟了。藍營說法全部矛盾，外界同樣霧裡看花。

對此，民進黨發言人吳崢表示，國民黨薛丁格的追蹤器，今天最新進度：尹乃菁說，「追蹤器和恐嚇信都保有證據」。李乾龍卻說，「追蹤器丟了」。 如果按照尹乃菁昨天意圖栽贓民進黨的指控，那追蹤器丟掉了，難道李乾龍也被民進黨「腦控」嗎？

吳崢指出，國民黨對賴清德總統與民進黨的栽贓抹黑，已經不攻自破。難怪，連曾任國民黨副總統候選人的趙少康先生，都呼籲國民黨趕快報案。



吳崢批評，國民黨把治安事件當成話劇來演，尷尬的只有自己，還有負責李乾龍副主席工作地與居住地治安的兩位市長，侯友宜與蔣萬安。國民黨堅持不報案，難不成害怕被揭穿，變成「林北好油」自導自演事件翻版的：林北好龍？

