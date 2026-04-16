抗議巴西代表喊一中以經濟制裁反制？　行政院：審慎評估後續做法

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

巴西駐台商務辦事處處長桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）近期接受媒體專訪時，竟稱台灣是中國一部分，引發輿論熱議。外交部第一時間抗議後，後續是否還會有更近一步的做法？行政院發言人李慧芝今（16日）說，後續也會就台巴外交以及經貿整體雙邊關係做評估，跟各主管機關就可能的相應處做交換意見，並審慎評估後續做法。

外交部有召見、抗議甚至考慮驅逐出境？甚至採取貿易反制措施？李慧芝強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，中華人民共和國兩國互不隸屬，這是舉世皆知且客觀現狀。針對巴西駐台代表的發言，我方在第一時間就表達嚴正抗議，後續也會就台巴外交以及經貿整體雙邊關係做評估，跟各主管機關就可能的相應處做交換意見，並審慎評估後續做法。

外交部拉丁美洲及加勒比海司長韓志長表示，12日時，巴西駐台代表處處長尚路易在媒體上的不當發言，外交部在13日已經直接對他本人表達嚴正關切跟抗議，中華民國台灣是主權獨立國家，不容許外界對於國家尊嚴有所損害。對於他的不當發言表達高度不滿，也促請他注意，外交代表依據國際法，有不干涉駐在國在國際法上的義務。

韓志長強調，任何應處作為都不排除，但必須要詳細評估、要有效，不排除後續會持續和代表作溝通，並研議評估所有可行的做法。

目前已經與駐台代表本人反應，本人反應如何？有作說明或解釋？韓志長說，當天尚路易代表在休假中，外交部透過方法找到他以後，直接用電話方式表達嚴正關切與抗議，當場沒有多做回應，但他解釋，好幾篇報導對台灣的說法都是正面的，而針對我方的抗議，他則表示知道了。