淡江大橋周末舉辦路跑、單車活動　公路局：限報名者進入

▲淡江大橋周末將有路跑及自行車活動登場。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋預計5月12日通車，通車前的路跑和自行車活動率先於4月18日及19日登場，預期將有大量人潮和車流進出淡水、八里地區，當地將進行交通管制，公路局公布大眾運輸接駁及開車攻略，並呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往，利用八里端停車轉乘及接駁服務，減輕淡水端交通負荷。

淡江大橋路跑活動將於4月18日下午舉行，設有21K新市鎮探索組、5K大橋漫遊組及10K輕軌繞行組；4月19日自行車活動則於上午登場，設有50K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組，兩日活動皆將帶領參與民眾踏上尚未正式通車的淡江大橋，親身感受國門新地標的壯闊風貌與淡水河口景觀。

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公路局說明，4月18日當日11時至15時適逢淡水福佑宮遶境活動，中正東路一段往漁人碼頭方向將實施交通管制，淡水端交通預期較為壅塞，建議參加民眾提早出門，並儘量避免自行開車進入淡水市區；如需自行開車前往，建議改走淡金公路方向進場，並提早出門。

大眾運輸方面，公路局表示，4月18日路跑活動期間，參加民眾可搭乘捷運至紅樹林站後，轉乘淡海輕軌至漁人碼頭站前往會場；主辦單位亦規劃捷運淡水站及捷運關渡站接駁服務，供事先已加購接駁之參加者搭乘。另為分流淡水端車流，也規劃八里端免費接駁車，建議自駕民眾可將車輛停放於八里周邊停車空間後，再轉乘接駁前往活動會場。

公路局指出，參加4月19日自行車活動的車友，可優先將車輛停放於八里十三行文化公園或八里行政中心周邊合法停車場，再依活動規劃時段騎乘自行車通過淡江大橋前往會場，不僅可提升進場效率，也可完整體驗淡江大橋串聯八里與淡水的路線特色。

公路局提醒，淡江大橋目前尚未正式通車，4月18日路跑與19日自行車活動期間橋面僅限持有「路跑號碼布」或「自行車帽貼」之報名參加者依規定進入，未報名民眾請勿自行前往，以免撲空。