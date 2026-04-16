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合歡山聯合淨山！太管處揪團守護高山環境　一併移除外來種植物

▲太管處指出，高山環境的特色與重要性，需要特別維護。（圖／太管處提供，下同）

▲太管處指出，高山環境的特色與重要性，需要特別維護。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年合歡山聯合淨山活動，預計在4月17-18日舉行，除了集結合歡山區各相關的政府機關、民間社團、公司等十多個單位參與外，也邀請山友及遊客們可以隨機加入淨山的行列，守護合歡山的生態與環境。

太管處表示，此次參與的單位包括：太魯閣國家公園管理處、林業及自然保育署南投分署、花蓮分署、公路局東區養護工程分局太魯閣工務段、陸軍航空特戰指揮部特戰訓練中心、保安警察第七總隊第九大隊、生物多樣性研究所合歡山研究中心、小風口賣店德魯固商行、停車場歐特儀股份有限公司，還特別邀請南投縣清境觀光發展協會、社團法人台灣承諾公益協會、中華民國山野戰士救援教育協會等民間團體等。此次淨山範圍包刮台14甲線的昆陽、武嶺、合歡山遊客服務中心、小風口至大禹嶺等區域，除了垃圾撿拾外，也將一併移除外來種植物。

太管處表示，每年舉辦淨山活動除為了維護高山環境生態之外，更希望藉此將全民參與守護環境的觀念擴散出去，讓人人都成為山林守護者。

▲太管處指出，高山環境的特色與重要性，需要特別維護。（圖／太管處提供，下同）

太管處指出，高山環境特色與重要性，也需要特別維護：
✅ 生態脆弱
• 高山地區因氣候寒冷、土壤貧瘠、植物生長慢，一旦被破壞，恢復期往往需要數十年甚至更久。
• 登山步道旁一小塊裸露的土地，可能是某種高山苔蘚花了好幾年才長出來的。
✅ 特殊生態系
• 合歡山、玉山等高山區擁有許多特有種植物與動物，如玉山圓柏、高山杜鵑、帝雉等。
• 季節性開花植物（如杜鵑花）、昆蟲與鳥類構成獨特且珍貴的高山生態鏈。
✅ 水資源重要來源
• 高山是多條河川的發源地，儲存與供應大量淡水，是重要生命之源。
✅ 氣候嚴峻、環境變化大
• 氣溫劇烈變化、天候不穩定（低溫、濃霧、強風），對人類與野生動植物都是挑戰。
• 夏天也可能出現低溫與大風，冬季積雪更是影響植被與動物活動的重要因素。
✅ 人為干擾風險高
• 遊客過多或不當行為（如亂丟垃圾、亂走步道、餵食野生動物），都會對高山環境造成長期傷害。
• 垃圾或外來種進入高山，會影響當地物種生存與生態平衡。

太管處也特別強調共同遵循以下重要原則維護高山環境：
???? 你我都能做的高山環境守護行動：
• 垃圾不落地，自己的垃圾自己帶下山。
• 走在步道上，不踐踏草地與苔原。
• 不餵食、不驚擾野生動物。
• 遵守「無痕山林（Leave No Trace）」原則。
• 支持環保旅遊與生態教育行程。
 

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