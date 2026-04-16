阿里AI新工具「秒悟Meoo」上線　官方稱「最快一分鐘」做出完整網站

▲阿里巴巴旗下新AI應用工具「秒悟Meoo」。（圖／翻攝Meoo官網，下同）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴推出最新AI開發工具「秒悟Meoo」，主打使用者零程式門檻，僅需以自然語言描述需求，即可在最快1分鐘內生成完整網站並完成部署。阿里巴巴官方透露，此工具整合旗下多款大模型與雲端服務，目標是要讓非技術人員也能快速開發應用。

《來源》報導，4月15日，阿里ATH事業群發佈旗下首款AI開發工具Meoo（秒悟），該工具集成了千問、Kimi、GLM、MiniMax四大頂尖模型，並內置阿里雲數據庫、存儲等核心產品服務，用戶無需任何編程基礎，只需用自然語言描述想法，Meoo最快1分鐘就能自動生成前端後端完整的網站、H5頁面，並在阿里雲上一鍵部署上線。

據了解，Meoo內建阿里雲資料庫、儲存、網域與運算等服務，使用者無需自行配置，即可完成前端介面、後端邏輯與資料庫建置，並支援一鍵上線。官方稱，單人可在數分鐘內完成過去需前後端團隊協作一天的開發工作。

在模型架構層面，Meoo整合Qwen3.6-Plus、Kimi K2.5、GLM-5與MiniMax-M2.5等大模型，並透過Agent架構支援多任務並行處理。

值得注意的是，其「蜂群Agent模式」可同時調度多個Agent執行任務，提升開發效率，簡單應用生成時間可低至1分鐘；處理複雜任務時，系統亦可自動拆解流程並進行檢測與修正。

「秒悟」使用者可透過輸入活動規則快速生成H5促銷頁，或將文字與作品資料轉換為互動式網站，並具備數據呈現功能。阿里內部已有超1萬名員工使用Meoo，使用者涵蓋財務、設計、產品與營運等非技術職位。