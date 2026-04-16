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京都男童命案！繼父認了殺人棄屍　公司證實「嫌犯被停職」

▲▼日男童棄屍深山「狠毒繼父嘴臉曝光」。（左圖／京都府警方；右圖／翻攝X）

▲ 安達優季（右）已承認殺害棄屍安達結希（左）。（圖／翻攝自京都府警方、X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤近3周後遺體被尋獲，37歲繼父安達優季不僅坦承棄屍，16日更傳出向警方供認親手殺害繼子。他原先任職於某家電機設備製造商工廠，現已被公司停職。

公司證實嫌犯被停職　避談案情、職務

日媒Sponichi Annex報導，安達優季在與南丹市相鄰的京丹波町一家電機設備製造商工廠工作，但相關人士16日透露，公司當天通知工廠員工，安達優季已被停職。

總部位於京都的公司人員受訪時證實他被停職處理，但對此案看法及嫌犯勤務相關資訊僅稱，「由於案件仍在偵查中，基於保護隱私觀點，公司不便發表評論。」

▲▼日北京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤案，4月15日京都府警察正在搜查其住所。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 京都府警方15日搜查男童住所。（圖／達志影像／美聯社）

訊問中明確認罪　警火速申請逮捕令

京都府警16日以棄屍罪嫌正式逮捕安達優季，訊問過程中他明確表示，「是我做的沒錯」。據調查相關人士透露，他15日接受問訊時便已坦承「我殺了他」，警方隨即申請逮捕令並於隔天採取行動。

數度移動遺體藏屍　司法解剖死因未定

回顧這起事件，安達結希3月23日失蹤，當天中午繼父主動報警，稱他「送孩子去上學，卻被告知孩子未到校」，但學校監視器和同學都不曾捕捉到男童蹤跡；3月29日，男童書包在距學校西方約3公里山中尋獲；4月12日又發現疑似男童的黑色球鞋；4月13日下午，遺體終於在南丹市內山區被發現。

警方16日於南丹警察署成立專案搜查本部，全力釐清死亡經過。調查顯示，安達優季疑似數度移動遺體，藏匿於市內多處地點，警方認為他是單獨犯案、並無共犯。司法解剖結果顯示遺體外傷不明顯、死因未定，但不排除他殺可能，推算死亡時間約在3月下旬。

安達優季與男童生母於去年底再婚，此後3人同住。警方表示，此前未曾接獲男童遭虐相關報案。

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