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媽抱腦麻兒跪求賜福「鑾轎溫柔碰小手」突停轎5分鐘！轎班看哭了

▲地方媽媽跪地抱幼兒求媽祖賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台，以下同）

▲轎班忍不住拭淚。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台，以下同）

記者施怡妏／綜合報導

白沙屯媽祖進香是一年一度的宗教盛事，每年都吸引大量香燈腳追隨，一名媽媽抱著重病的年幼兒子跪地攔轎，哭喊「求求媽祖救救我的孩子」，媽祖為她突然停駕長達5分鐘之久，這一幕逼哭眾人，連一旁負責敲鑼的姐姐都忍不住拭淚。影片一出，有網友認出媽咪，「曾在醫院遇過，她是很堅強的媽媽。」

畫面超感人　轎班都哭了

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當時媽祖進香隊伍剛進入彰化市，沿路擠滿跪地「鑽轎腳」祈福的信眾。在隊伍最前方，一名母親懷中緊抱著年幼的兒子，淚流滿面地跪求媽祖庇佑。就在此時，原已前行的「粉紅超跑」突然停下，鑾轎劇烈搖晃後，在母子面前滯留許久。

在轎班人員的示意下，婦人抱著兒子靠近「粉紅超跑」，鑾轎輕輕觸碰孩子的小手，像是媽媽安撫小孩般的溫柔。轎班人員也數度輕拍男童背部、撫摸頭頂，給予溫暖鼓勵。這段長達5分鐘的停駕，像是媽祖特地停下腳步，傾聽著一位母親最心碎的懇求，讓全場信眾動容，許多人更忍不住掩面拭淚。

▲地方媽媽跪地抱幼兒求媽祖賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台，以下同）

▲媽媽跪地抱幼兒求媽祖賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

影片被轉發在Threads，網友也看哭了，「這位媽媽抱著小孩祈求媽祖賜福超感人，發現連兩位鑼手姐姐都忍不住拭淚」、「真性情，我也是流淚不止，媽祖慈悲」、「氛圍慈悲感真的懂得都懂，母親滿滿的愛、還有娘娘們的慈悲心誰能不哭」、「作為一個女兒的爸爸真的很看不得這些影片，每次看到都會潸然落淚」、「上看直播也是淚流不止」、「雖然是線上香燈腳，但每天必哭幾回」。

底下有網友認出這位媽咪，「他是腦麻兒，連讀兩年媽祖都有為他停轎祝福」、「之前在醫院遇過這媽媽，幾次都是小孩住院，媽媽很堅強，也一直希望小孩子也能得到媽祖庇佑，希望平安」、「這一位母親，曾經來找我做過睫毛，因為孩子的關係，接到一半常常會需要起來照看，接到一半孩子還突然吐了，媽媽也是馬上起來清理，不斷跟我說對不起對不起，但真的沒有什麼好對不起的，看到這位辛苦的媽媽如此，我想跟他說的是，加油！」

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