蕭敬嚴初選勝出！ 　徐巧芯轟：新北市黨部、組發會就是一坨屎

▲立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新北市議員第11選區初選民調結果今（16日）出爐，最終由前發言人蕭敬嚴勝出，但蕭過去言論遭立委徐巧芯、葉元之公開抵制，甚至為此被黨中央考紀會處以停權1年的處分，如今贏得初選，徐巧芯開嗆，昨天她就說過了，被停權一年已經生效了，只要決議沒有改變，就不會被提名，「考紀會辛苦了，但新北市黨部跟組發會就是一坨屎」。

對於蕭敬嚴贏得初選，徐巧芯說，昨天她就說過了，被停權一年已經生效了，只要決議沒有改變，就不會被「提名」。也就是最終基本上是由何元楷代表出戰，所以不管蕭男跟他的綠媒好夥伴有多嗨，他最終頂多脫黨參選因為他根本「沒有黨權」。

徐巧芯說，剛才三立節目主持人已經公開說明蕭男的民調是由「台派」、「新台派」支持，如果國民黨提名的人選都是民進黨養的，我們這個政黨不是被當綠營白癡耍嗎？考紀會辛苦了，但新北市黨部跟組發會就是一坨屎。

徐巧芯也補充表示，考紀會主委張雅屏表示，蕭敬嚴目前處於「沒有黨權」的狀況，除非未來提出申訴並成功，否則「國民黨將面臨是否禮讓一名被停權、無黨籍人士的問題」，但這並非考紀會的業務範圍。至於為何蕭敬嚴在被停權後仍能列入黨內初選民調，張雅屏則表示，相關問題應詢問組發會與新北市黨部。

徐巧芯說，由於停權處分當天晚上就要進行民調，據了解，考紀會有提醒須將蕭敬嚴於民調名單中移除，但最終新北市黨部並未做出此決定。