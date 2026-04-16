獅子會捐贈花蓮慈院行動篩檢車！　同步簽署合作備忘錄

▲▼國際獅子會MD 300 A複合區捐贈花蓮慈院「乳房攝影及子宮頸抹片巡迴篩檢車」，並同步簽署合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升偏鄉婦女健康照護可近性，國際獅子會MD 300 A複合區4月15日捐贈花蓮慈濟醫院「乳房攝影及子宮頸抹片巡迴篩檢車」，並同步簽署合作備忘錄，由花蓮慈院院長林欣榮與2026-27年國際獅子會300 A複合區議長紀乃正代表簽署，一起提升東部地區婦女癌症篩檢服務量能。

花蓮地區地形南北狹長，聚落多沿縱谷與海岸線分布，在癌症防治上常面臨交通距離長、醫療資源分布不均及就醫不便等挑戰，影響民眾接受定期篩檢的意願與機會。林欣榮院長表示，感恩國際獅子會關注東部醫療需求，並透過花蓮慈院骨科醫師、國際獅子會300A榮譽副議長吳坤佶的牽線促成捐贈，這也是花蓮慈院首部自有乳房攝影及子宮頸抹片巡迴篩檢車，期待將更多的醫療服務帶入社區據點，提升就近檢查的便利性。

▲林欣榮院長感恩國際獅子會關注東部醫療需求，這也是花蓮慈院首部自有乳房攝影及子宮頸抹片巡迴篩檢車。

林欣榮院長也提到，花蓮慈院近年結合AI智慧醫療與乳攝車篩檢服務，讓在民眾能在當次檢查得到檢查的結果，協助及早確診與治療。同時，對不同病程患者也結合中西醫整合與精準醫療，提升整體照護品質。

▲紀乃正議長認同慈濟「苦難的人走不出來，有福的人要走進去」的理念，因此發心促成此次捐贈。

這次的合作由國際獅子會捐贈篩檢車一輛，交由花蓮慈院營運管理、醫療人力配置及專業服務執行；雙方共同規劃巡迴路線，優先服務醫療資源相對不足之偏遠鄉鎮與原鄉部落，同時結合地方政府與社區資源，推動婦女健康教育與篩檢宣導，後續將進行車輛設備建置與服務規劃，待整備完成後正式投入巡迴篩檢服務。

▲花蓮慈院資深顧問兼癌症醫學中心主任許文林表示，行動篩檢車可提供具隱私的檢查空間，並提升乳癌與子宮頸癌篩檢可近性。

紀乃正議長說，自己執業行醫30年，並長期投入獅子會公益服務，深知偏鄉醫療需求，回想2022年918玉里地震後多次往返花蓮，更加體會在地醫療的重要性，也認同慈濟「苦難的人走不出來，有福的人要走進去」的理念，因此發心促成此次捐贈，希望結合醫療團隊與志工力量，守護婦女健康。

▲花蓮慈院骨科醫師、國際獅子會300A-5區榮譽副議長吳坤佶的牽線促成捐贈。

花蓮慈院資深顧問兼癌症醫學中心主任許文林表示，偏鄉居民就醫不易，現行癌症篩檢服務仍有限，未來行動篩檢車可提供具隱私的檢查空間，並提升乳癌與子宮頸癌篩檢可近性，且早期發現是提升治療成效的關鍵，並感謝獅子會對偏鄉醫療的支持。

促成本次捐贈的吳坤佶分享，長期參與義診並在臨床現場看見偏鄉醫療需求，過去也曾注意到行動篩檢設備老舊情形，因此積極促成此次捐贈。希望未來篩檢車正式上路後，能深入更多鄉村與部落，協助婦女及早發現、及早治療，降低疾病對家庭與社區的影響。

