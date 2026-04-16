「幫收匯款138萬」怪怪的　嘉義男報警仍被判刑3個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿隆（化名）被指控在去年6月間將個人的郵局帳戶資料，提供給詐騙集團使用，導致受害者被騙錢；但他到案之後，辯稱是幫潘姓女子收取匯款人民幣30萬元（約新台幣138萬元），但事後越想越怪，有去報警。嘉義地院法官日前審理之後，仍依法判處阿隆有期徒刑3個月，併科罰金1萬元。

▲阿隆聲稱提供帳戶資料是要幫潘女收取匯款，但他的說詞未獲得法官採信。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿隆2025年6月間透過超商服務將自己的郵局提款卡寄給王姓、潘姓女子，再透過LINE語音告知王女提款卡的密碼；接著，該詐團利用假投資話術，誘導受害者匯款5088元，等到錢一入帳，就立刻提領一空。

事後受害者發現異狀決定報警。阿隆到案後辯稱，潘女自稱人在中國，要匯款人民幣30萬元給他，說是來台灣時會找他幫忙提領，他有些擔心，覺得怪怪的，後來就去報警了。

不過，嘉義地院法官認為，阿隆與王女、潘女並無任何信任基礎或情誼，為何會聽信對方在網路上的隻字片語，就輕率將個人的金融帳戶資料交出，這顯然不合常理。

法官進一步指出，阿隆在明知道潘女人在中國的情況下，仍將帳戶資料寄送給人在台灣的王女使用，導致帳戶淪為詐團的犯罪工具，可見他具有幫助他人詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意。

最終，法官沒有採信阿隆的說詞，並依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處他有期徒刑3個月，併科罰金1萬元，前者得易科罰金9萬元，後者得易服勞役10日。全案仍可上訴。