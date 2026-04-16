剴剴案社工判2年！藝人郁方不滿判決結果　嘆：憂鬱症加深了

記者黃哲民／台北報導

兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內訪視失職，未及時防止1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死，事發後企圖造假掩飾，台北地院今（16日）依過失致死罪判陳女2年徒刑、偽造文書無罪，大批聲援剴剴的民眾聆判後表示失望，藝人郁方受訪說「今天的判決，加深了我們的憂鬱症」，「剴剴戰士」聯繫人張瓦力更高分貝質疑「請問法官，請問合議庭，你們受到很大的壓力嗎？」

▲藝人郁方今（16日）旁聽剴剴案兒福聯盟失職社工陳尚潔被判刑2年，對結果難掩失望。（圖／記者黃哲民攝）

過失致死罪法定最重判刑5年，合議庭認定陳女捨棄自身專業、盲目相信劉彩萱片面之詞，消極不作為的過失，與剴剴死亡結果具有因果關係，違反義務的程度甚高，且犯後推諉卸責，據此判刑2年，屬於中度刑責。

▲陳尚潔今（16日）被台北地院依過失致死罪判刑2年，她沒到庭聆判。（ETtoday資料照／記者黃哲民攝）

至於陳女將剴剴死因寫成「溢奶」、明明是「醫師」向剴剴外婆解說剴剴傷勢卻寫成「護理師」等，合議庭認為不排除資訊混亂之際出錯，因同篇工作處遇記錄，陳女據實且詳盡記錄自己在急診室的見聞，無法證明她心存故意登載不實的犯意，將她所涉偽造文書罪嫌判無罪。

儘管審判長花費約20分鐘當庭講解判決理由，但聽判的5、60位「剴剴戰士」不是很領情，冒出嘆息與噓聲，來到場外，激動的「剴剴戰士」詢問「怎沒判20年」，更有人連續高喊「司法不公，沒天良」、「司法不公，包庇幫兇」，外加「剴剴對不起你」、「兒福聯盟不要臉」等語。

▲「剴剴戰士」認為陳尚潔判刑2年太輕，在場外舉標語喊口號宣洩不滿。（圖／記者黃哲民攝）

郁方受訪時點名林月琴立委、林志嘉董事長、鄭麗珍、馮燕教授等人，強調「你們真的就是大鯨魚，吃了社會的小蝦米」。郁方說因為「剴剴案」，社會大眾都已經得了PTSD創傷症候群，「今天的判決加深了我們的憂鬱症」。

她認為不管判幾年，「對我們來講都是輕判」，但就算今天只有判2年，「對兒盟來講、對她（陳女）的家人來講，都是重判」，郁方並強調兒盟是非營利組織，「請不要用營利組織的概念去經營企業」。

▲數十位「剴剴戰士」排隊等候進入法庭，聆聽陳尚潔的判決。（圖／記者黃哲民攝）

聽到判決結果郁方明顯沮喪，不像稍早與藝人何嘉文排隊等著聽判時的充滿期待，她黯然說「莫忘初心」，但再三強調「請大家不要再捐款給兒盟，在他們沒有真誠的道歉、真誠的改進之前」，她相信社會大眾，所有的小蝦米都會集合起來。

長期奔走聲援剴剴的張瓦力，高分貝說無法接受判決結果、「太誇張了」，她強調一直聽聞有人在施壓，所以她質疑「請問法官，請問合議庭，你們受到很大的壓力嗎？」

▲「剴剴戰士」聯絡人張瓦力高分貝質疑法官是否受到很大壓力，並秀出上衣背後剴剴圖樣，強調不會忘記剴剴、「他是刻在我們心裡的名字！」（圖／記者黃哲民攝）

張女批兒福聯盟就是「斂財機構」、把孩子當成搖錢樹，但兒盟別自以為有權有勢，有資源有人脈，「太小看我們台灣民眾了！」、「我們會繼續堅持下去」、「絕對會為剴剴討公道到底的」，她喊話兒盟「天理昭彰，報應不爽！你們這些人都會有現世報的！」

▲數十位「剴剴戰士」今（16日）一早8點前，就到台北地院排隊旁聽陳尚潔的宣判。（圖／記者黃哲民攝）

張瓦力表示，有社福界高層竟然跟基層社工說，「剴剴戰士是來毀滅台灣，是來消滅全台灣社工的」，甚至說「剴剴戰士」從事認知作戰、是境外勢力，張女氣炸「竟然這樣污衊我們所有熱心的台灣民眾！兒福聯盟已經無所不用其極了！」

張女強調，就算三審定讞「我們也不會忘了剴剴！」、「他是刻在我們心裡的名字！」她更自豪表示「我們是一個平民老百姓，我們是母親，我們是父親，我們是台灣人，我們會守護我們台灣的孩子！」