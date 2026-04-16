球滾車道擊落騎士！害顱內出血失去味覺　北市籃球男甩鍋政府

▲北市柳姓男子於河濱公園投籃，籃球滾落車道害騎士顱骨骨折挨告。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名柳姓男子於成美橋左岸河濱公園籃球場投籃，籃球彈框打鐵後滾落旁側自行車道，林姓騎士騎乘腳踏車閃避不及遭絆倒，重摔送醫後診斷出顱骨骨折、顱內蜘蛛膜下腔出血及嗅覺低下等重傷害。士林地檢署偵結認，柳男製造風險在先，見籃球滾落車道卻未出聲示警或採取任何防範措施，屬不作為犯罪，調查後依過失傷害罪將他起訴。

去年5月12日晚間將近10點，柳男在北市政府體育局管理的南港成美橋左岸河濱公園籃球場打球，這座球場緊鄰自行車道，中間沒有任何實體隔離設施。柳男投籃時球碰到籃框彈出，一路滾到旁邊的行人步道和自行車道上。

偏偏就在這個時候，林姓騎士騎著腳踏車沿自行車道由西往東行駛，經過球場旁邊時，籃球突然從旁滾入車道。柳男眼睜睜看著球滾過去，卻沒有喊一聲、也沒有試圖攔住籃球，林姓騎士根本來不及反應，腳踏車前輪右側撞上籃球，整輛車向左倒下，人也跟著摔在地上。

林姓騎士傷得不輕，送醫後確診頭部外傷、顱內蜘蛛膜下腔出血、顱骨骨折及氣腦，頭皮、背部、右手肘和右臂也多處擦傷，事後更出現嗅覺低下的問題。

警詢、偵查時，柳男承認，球確實是他投的、也確實彈出去害林姓騎士受傷，但他不認為自己有錯，說這是「政府場地設置有問題」害的，把責任推給主管機關。

檢警不接受這個說法，檢方調閱現場照片、交通事故現場圖和警方事故分析研判表，確認球場緊鄰車道且無護欄，籃球滾落車道就是這次事故的肇事原因，而林姓騎士當時根本還沒發現危險。

檢察官認為，柳男早就知道球場旁邊就是車道，且中間沒有護欄，投籃這個動作本身就製造了「球可能滾出去害到人」的風險，既是他製造的風險，他就有義務防止意外發生，但球滾出去的那一刻，他什麼都沒做，這種「見危不救、袖手旁觀」已構成法律上的「不作為犯罪」，和林姓騎士受傷之間有直接關係，依過失傷害罪起訴。