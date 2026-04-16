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別再委屈擠進不屬於你的圈子！國外瘋傳「椅子理論」：真心朋友會主動為你留位置

▲▼朋友,友情,椅子,社交,圈子,人際。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲別再苦求被認可，真正對頻的關係會讓你坐得自在，而不是讓你站在圈外尷尬。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

生活中總有些時刻會讓你停下腳步，懷疑自己：「我真的屬於這裡嗎？」這種感覺可能出現在任何地方，但在朋友之間往往最傷人。試著想像一下：當你在群組丟了一個笑話卻沒人接話，或是下班聚會時發現自己被擠在圈子外。偶爾發生或許正常，但若頻繁出現，確實會讓人感到精疲力竭。國外網站《Bustle》文章中提到，近期TikTok上瘋傳一種「椅子理論（Chair-theory）」，這是一個能幫你釐清自己定位的簡單方法。創作者@ihalts解釋，每個人心中都有一張想像的桌子，周圍擺放著椅子，若有人想邀請你加入他們的圈子、共度時光，他們會迅速為你拉開一把椅子請你入座；反之，若他們出於某種原因不想讓你參與，你就會落得只能尷尬地站在一旁。

關於「椅子理論」你該知道的事

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創作者@vanessaandheriphone指出，真心喜歡或在乎你的人，永遠會為你「拉開椅子」。這意味著他們會把你納入對話、主動邀約，並讓你感受到被重視，你絕不會被晾在邊緣，也不必焦慮自己是否受歡迎。

誠如@mindfuljaz所說，正確的圈子會讓你感到備受歡迎，而不僅僅是「被容忍」。當你想尋找新團體，或想重新評估現有的人際關係時，這個理論非常管用。

核心價值：別在不合適的桌子旁徘徊

根據@ihalts的說法，椅子理論的核心在於釐清你的歸屬感。如果你身邊的人總讓你覺得做自己很怪，或讓你感到不被需要，這代表那張桌子並沒有你的位子，你該換個地方了。

這個理論能防止你在不適合的朋友圈浪費時間，也避免你硬擠進對自己無益的社交圈。意識到自己沒有位子或許會受傷，但至少你認清了事實，這也能讓你空出位置，去尋找那些與你頻率相同的人。

察覺那些微小的邊緣化信號

▲▼朋友,友情,椅子,社交,圈子,人際。（圖／取自免費圖庫pexels）

有時候，你並不一定能立刻發現自己坐錯了桌子，但通常會有跡可循。洛杉磯心理諮商師Ilana-Grines表示：「或許你在群組傳訊息沒人回，但別人說話時大家卻秒回；或者大家當著你的面約好行程，卻唯獨漏掉你；又或者你分享故事時，沒人認真傾聽。」

當內心深處有個聲音響起：「我是不是太過頭了？」這就是警訊。

椅子理論不只是具象的行為，也是一種敏銳的直覺，讓你發現自己未被周遭的人珍惜。如果你在某個圈子裡必須不斷演戲，或刻意壓抑自己的個性，這就是另一個線索。請留意腦中那些「天啊，我剛才話太多了」或「糟糕，我表現得不夠好」的想法。這不代表你需要徹底改變自己，只是你還沒找到屬於你的座位。

是共同成長的終點，還是本就不合？

如果你在老朋友面前也有這種感覺，可能是彼此已經漸行漸遠；若是新團體，則可能單純是不適合。Grines分析，有些團體存在著難以融入的潛規則，「大家可能因為你沒參與過的共同往事而連結，或者該團體的相處模式讓你無法產生共鳴。」

此外，你也可能下意識地被那些令你感到尷尬或不友善的交友互動所吸引。Grines補充：「如果你在成長過程中覺得歸屬感是必須『爭取』來的，你可能會持續選擇那些讓你感到焦慮的團體。」而椅子理論正是打破這種模式、尋找真正夥伴的契機。

如何找到屬於你的那張桌子？

「我的許多案主會說：『我早就覺得不對勁，但我以為是自己太敏感。』」Grines表示：「椅子理論驗證了這種直覺。它將問題從『我哪裡出錯了？』轉向『這張桌子適合我嗎？』讓你從自我責備轉向自我覺察。」

▲▼朋友,友情,椅子,社交,圈子,人際。（圖／取自免費圖庫pexels）

若想找到更理想的圈子，她建議去那些鼓勵「做自己」的空間。例如參加你有興趣的課程，或為你真正認同的議題擔任志工，這樣你從一開始就能遇到志同道合的人。

接著，請透過展現真實的自我來測試椅子理論。大方分享你的故事與幽默，坦率表達你的需求。請記住，重點不是不計代價去換取一個座位，而是找到一個讓你感到舒適的地方。Grines也提醒，這需要時間，「真正的歸屬感是急不來的。」

如果你暫時還找不到屬於自己的桌子，那就成為那個擺桌子的人吧！主動為他人拉開椅子，透過傾聽、主動聯繫與邀約來歡迎他人。

當你不再需要演戲時，你就知道自己找對了位置。Grines總結道：「你不必費力追逐歸屬感；當你出現時，它就已經在那裡了。」

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