汛期將至！南消第三大隊聯手公所操練管筏　強化水災應變力

▲南消第三大隊聯合6區公所辦理管（膠）筏操作訓練，為汛期提前部署。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對極端氣候帶來的強降雨與淹水風險，台南市消防局提前部署防災量能，消防局第三救災救護大隊16日上午，結合佳里、西港、七股、學甲、將軍、北門等區公所，於學甲區白礁亭辦理管（膠）筏操作教育訓練，透過實地演練提升各單位在汛期來臨前的應變能力。

消防局指出，水災發生時，消防單位主要負責第一時間的人命救援任務，而各區公所則肩負運送民生物資的重要角色，兩者分工合作，是防災體系中不可或缺的一環。由於各區平時均配置管（膠）筏，並由地方里民擔任操作人員，因此操作熟練度與安全觀念至關重要。

此次訓練內容涵蓋管筏操作技巧、船外機使用、船槳操控要領，以及救生設備運用與安全注意事項等，並由消防專業教官現場指導水上實作，協助參訓人員熟悉各項操作流程，確保災害發生時能迅速投入應變。

第三大隊大隊長鄭誌峰表示，近年水災應變已逐步轉向「就地避難」為原則，若能在第一時間穩定提供受困民眾基本生活物資，不僅可維持生活需求，也能讓消防救援量能集中在真正急需救助的對象，提升整體救災效率。

消防局長楊宗林指出，管（膠）筏設置的主要目的，在於災害發生時能迅速進行疏散撤離與物資運補，但前提是操作人員必須具備足夠的安全意識與技術能力。因此消防局每年均規劃相關訓練，持續強化基層防災能量。

台南市長黃偉哲強調，面對氣候變遷帶來的挑戰，唯有透過跨單位合作與平時扎實訓練，才能在災害來臨時從容應對。市府也將持續強化人員訓練與設備整備，打造更具韌性的城市防災體系。