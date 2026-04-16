尹乃菁緊咬追蹤器證據槓總統府　李乾龍急撇：很久以前的事過去了

▲國民黨副主席李乾龍。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席兼秘書長李乾龍座車遭裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁昨嗆總統賴清德，「等你卸任一定會追究到底！」總統府今（16日）表達嚴正抗議，要求檢警單位儘速介入偵辦。李乾龍稍早被媒體堵訪時低調回應，「沒事沒事，很久以前的事情，都過去了，謝謝！」至於是否已經報警處理？李乾龍也說，「沒有沒有！」

尹乃菁昨日於國民黨中常會後嗆聲，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」被問到總統府今日呼籲快拿證據提告，尹乃菁今日則說，自己昨天已經說明過，李乾龍跟鄭麗文都很寬厚，都說算了算了，但真的有證據，「因為追蹤器很難證明是哪個單位放的，難道我們要去驗指紋嗎？但是我覺得這件事在民主國家很嚴重，在尼克森時代，就是因為放了竊聽器險遭彈劾，國民黨手上保有證據，追蹤器跟李乾龍收到的恐嚇信」。

李乾龍稍早前往新北市議長蔣根煌服務處，與警方進行會面。約上午11時許離開時面對現場媒體追問，李乾龍低調表示，「沒事沒事，很久以前的事情，都過去了，謝謝」。對於外界關心是否已經報警處理，李乾龍也回應「沒有沒有！」還說此次是警方主動前來關心。

