本人都否認了！國民黨堅稱賴政府放追蹤器　綠不滿：監控慣犯是藍白

▲國民黨副主席李乾龍。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨文傳會主委尹乃菁昨指控，賴政府在國民黨副主席李乾龍的座車裝追蹤器。尹更嗆聲追究到底，「賴總統，等你卸任之後，天天到法院去報到吧！」但李乾龍被問到追蹤器是民進黨裝的，直呼「沒有沒有沒有！」尹乃菁今（16日）又嗆，真的有證據但難證明。民進黨回應，支持李乾龍報警嚴查不法，國民黨不報警，還惡意造謠，在台灣「監控」政敵的慣犯，是國民黨與民眾黨，請向檢警報案，別讓人覺得又自導自演，賠上政黨誠信。

尹乃菁昨指控，身為國民黨文傳會主委跟發言人，要正告賴清德政府，任何黨公職的車上再有被發現追蹤器的話，一定會出動司法正義律師團，上窮碧落下黃泉，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」但當事人李乾龍被問到追蹤器是民進黨裝的？他則直呼「沒有沒有沒有！」

李乾龍婉拒報警，尹乃菁今日則繼續嗆聲稱，「李乾龍跟鄭麗文都很寬厚，因為追蹤器很難證明是哪個單位放的，難道我們要去驗指紋嗎？但國民黨手上真的保有證據」。

對此，民進黨發言人林楚茵表示，台灣是民主法治國家，任何人都不該遭不法監控，民進黨支持李乾龍報警嚴查不法，捍衛個人隱私，但國民黨不但不報警，還惡意造謠、無端抹黑此事與賴清德總統有關，更不該刻意導向政治偵防。

林楚茵指出，在台灣以「監控」對付政敵的慣犯，就是國民黨與民眾黨。過去白色恐怖時期，國民黨監控人民早已是公開秘密，近年更有馬英九違法監聽立法院長王金平；此外，媒體也爆出民眾黨主席黃國昌組「狗仔隊」，跟拍民進黨籍政治人物與政府人員，甚至兜售照片烏龍爆料，行徑罄竹難書。

林楚茵表示，當李乾龍被媒體問及座車是否被民進黨裝追蹤器時，卻連忙否認說了三次「沒有」，更強調「是很久以前的事了」，都讓人質疑國民黨是否又「自導自演」。

林楚茵強調，台灣是法治國家，任何不法都不該被「寛厚」、被「算了」，面對不法監控沒有模糊空間，請李乾龍提出相關證據向檢警報案，嚴懲違法行為，否則人民只會認為國民黨又再度自導自演，賠上政黨誠信。