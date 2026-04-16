國台辦稱統一後助台灣年輕人買房　綠黨團：集中營？想到就頭皮發麻

▲民進黨團副幹事長、立委陳培瑜。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

鄭習會後，中共宣布十大惠台措施，包括開放上海、福建來台自由行等，國台辦發言人陳斌華15日表示，統一後，中國將積極採取措施，協助台灣地區城市更新、老舊房屋升級改造，幫助解決青年群體、弱勢群體等住房困難問題，逐步縮小貧富差距。民進黨團副幹事長陳培瑜今（16日）質疑，中國房價政策也好，或給年輕人有房子住這件事，相關的想像對於民主機制的連結到底是什麼？「難道他現在要配給台灣年輕人的房舍，是像集中營的概念嗎？我想到就覺得頭皮發麻」。

針對國台辦稱統一後將協助台灣老舊房舍升級改造，還說要解決青年弱勢族群住房困難等問題，民進黨團副幹事長陳培瑜今（16日）表示，以直航為例，對她來說，兩岸交流在平常時候就可以正常進行，但很可惜中國單方面切斷所有跟台灣的交流，現在把政治紅利算計交給鄭麗文回來操盤，其實就是為了年底大選。

陳培瑜說，她當然也希望所有的交流、對話可以繼續，但要在對等原則之下，如果沒辦法對等、互相保持彼此的主體性，台灣人民都會感到抗議、覺得可惜，「因為鄭麗文其實就是在出賣台灣」。

陳培瑜指出，回到買房子這件事，相信是中國也好、台灣也好，年輕人都非常在意的議題，「所以中國現在喊這個話，就是要對台灣的年輕人喊話」，但其實台灣政府一直在做平抑房價、促進居住正義，她也要公開問，這樣的題目到底是誰提供給中國的？

陳培瑜認為，現在立法院最大黨是國民黨，國民黨過去執政也好，或是現在在立法院，有很多措施他們都可以提出，並積極跟行政院討論，「但是我們也沒有看到，看到這兩年比較多是毀憲亂政」。

陳培瑜也質疑，中國房價政策也好，或給年輕人有房子住這件事，相關的想像對於民主機制的連結到底是什麼？「其實我們也看不出來」。過去在中國有相關集中營的新聞事件，也是國際民主國家報導過的相關新聞事件，「難道他現在要配給台灣年輕人的房舍，是像是集中營的概念嗎？我想到就覺得頭皮發麻」。

陳培瑜認為，中國這樣的禮物不是禮物，是裹著糖衣的毒藥，台灣年輕人不會接受。