鄭麗文訪中申請補助　民主基金會：國民黨說要推展台灣民主自由至中國

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文的訪中行，傳出包括機票、住宿、膳食等共480萬費用，並非由自己出錢，而是向台灣民主基金會申請經費，引發爭議。對此，台灣民主基金會今（16日）回應，政黨補助原則依程序處理，國民黨提出的計畫書中說明，國民黨扮演兩岸間穩定交流平台與橋樑，透過實地參訪及出席彼岸舉辦活動，在對等互惠互利的基礎上，為台商台胞創造有利條件與環境，也讓在大陸民眾及在陸台商了解台灣民主發展現況，並將推展台灣民主自由理念至中國大陸，推動兩岸關係和平發展、維護台海穩定與繁榮。

《鏡報》報導，國民黨主席鄭麗文的訪中行，訪中6天的行程包括機票、住宿、膳食及零花的費用共480萬並非由自己出錢，而是向外交部捐助成立，並由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請經費。

對此，台灣民主基金會今（16日）透過新聞稿回應，台灣民主基金會依成立宗旨，鼓勵國內各政黨推展有關民主與人權之活動，及推動台灣與國際非政府組織在民主與人權之相關合作事項，以提升台灣民主素質及國際地位形象，特訂定政黨補助計畫作業要點，以受理政黨補助申請。

關於政黨補助類型，台灣民主基金會指出，包括各政黨從事國會外交及國內外民主人權交流等活動、提升台灣民主、人權發展，與國際接軌之相關活動，以及有關提升台灣國際地位及能見度之相關活動等。

台灣民主基金會表示，國民黨向本會提出的「中國國民黨赴中國大陸交流訪問團」計畫書中說明，國民黨扮演兩岸間穩定之交流平台與橋樑，透過實地參訪及出席彼岸舉辦之活動，在對等互惠互利的基礎上，為台商台胞創造有利條件與環境，也讓在大陸的民眾及在陸台商了解台灣民主發展的現況。並將推展台灣之民主自由理念至中國大陸，推動兩岸關係和平發展、維護台海穩定與繁榮。

台灣民主基金會說，本會依上述政黨補助原則依程序處理。