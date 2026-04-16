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夏日甩肉大作戰！韓國正妹減20kg不復胖：掌握「這關鍵」讓瘦身變簡單

▲▼瘦身,減重,彈性,夏天,飲食,運動。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲韓國YouTuber「Jessi」分享20公斤減重祕訣，主打不強迫的日常飲食與輕運動，讓你輕鬆穿回夏裝。圖為示意，非本人。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

許多人在減肥過程中都曾面臨「半途而廢」或「體重反彈」的挫折。日本網站《beauty news tokyo》文章中提到，韓國人氣YouTuber「Jessi」曾成功從70公斤瘦到50公斤，足足減掉了20公斤，而她所分享的「簡單瘦身法」正是大家可以參考的範本，快看下去一起深入了解這套讓她華麗變身的祕訣。

核心關鍵：將瘦身轉化為「生活的一部分」

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減肥最怕的就是復胖。為了避免重蹈覆轍，Jessi透露自己最初是從適度的飲食控制與運動開始，重點在於「讓減肥融入日常生活」。

特別是在飲食方面，極端限制熱量反而容易誘發報復性進食，因此「不勉強自己」是首要原則。而在運動計畫上，與其設定「每天運動2小時」這種脫離現實、容易產生壓力的目標，她建議將標準放寬到「每天10分鐘也行」，這種心理上的彈性正是她能堅持下去的關鍵。

想吃美食？安排在午餐時段就對了

▲▼瘦身,減重,彈性,夏天,飲食,運動。（圖／取自免費圖庫pexels）

瘦身期間，Jessi秉持著「想吃的食物就在午餐吃」的原則。她的飲食公式相當簡單：早餐選擇好消化的食物，並注意不要吃過頭；午餐不設限，但一定要攝取一種蛋白質；晚餐則扮演調節角色，盡可能清淡。

以她的一日菜單為例：

早餐：香蕉1根、豆乳1杯、蘋果1顆
午餐：魚類、海藻類、瘦肉、豆腐
晚餐：健康代餐條、雞里肌肉100g

雖然從份量來看仍需一定的自律，但Jessi分享，如果「真的很想吃甜點」，她會將穀片加入牛奶與冷凍水果，DIY低熱量的健康甜點來滿足味蕾。此外，她強調「勤補水」與飲食控制同樣重要。

養成習慣：從居家短時間輕運動開始

▲▼瘦身,減重,彈性,夏天,飲食,運動。（圖／取自免費圖庫pexels）

針對運動，Jessi建議從家裡就能做的伸展或簡單運動開始。

在Jessi的YouTube頻道中，也分享了許多10分鐘長度的簡易健身影片，跟著影片動起來也是不錯的選擇，這些運動大多不需要特殊器材，難度適中，非常適合初學者嘗試。

就算目標不是減重20公斤，對於想「微調」3到5公斤的人來說，Jessi的方法也非常具參考價值。循序漸進的瘦身不僅能降低復胖機率，對健康也更有保障，不妨將這些心得融入你的瘦身計畫中吧！

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關鍵字：

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