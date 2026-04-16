家中吃素「女兒竟在學校吃肉」！媽一聽原因沉默了　全場讚爆

▲家中因宗教因素長期吃素。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

有不少人是因為道德或宗教因素而選擇吃素，一名媽咪表示，家中因宗教關係長期吃蛋奶素，女兒目前就讀國小四年級，最近聊到學校營養午餐時，孩子坦言自己會在學校盡量多吃一點肉，不是特別愛吃，是覺得食物若被做出來卻沒人吃，實在太浪費，這番話讓她當場愣住，「因為我國小時也有這樣過。」

一名媽咪在Dcard發文，女兒目前就讀國小四年級，平時成績中上，和同學相處也不錯，最近問女兒學校午餐吃得怎麼樣時，孩子提到班上不少同學不太愛吃營養午餐，每次抬餐桶時都會剩下很多，因此自己都會盡量在學校多吃一點。

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女兒表示只是不想浪費



媽咪接著問「可是那是肉，我們不能吃不是嗎？」女兒則回應，知道家中飲食規矩，也不是特別喜歡吃肉，只是看到這些食物被剩下，心裡覺得可惜，「動物都被殺死了當作食物，結果都沒有人，覺得浪費了太多。」這番回答讓原PO愣住，因為自己國小時期，也曾做過一樣的事。

她坦言，父母基於宗教信仰，曾和她好好談過，才慢慢改成吃蛋奶素，女兒目前吃素，其實也是爺爺奶奶的要求，不過自己不想勉強女兒信仰宗教，會再找時間跟女兒聊聊。

貼文一出，網友表示，「妹妹這樣的想法是對的，不管是肉類海鮮類還是蔬菜水果五穀，全部都是生命不該浪費」、「你女兒觀念正確，就是不要浪費食物」、「吃素歸吃素，孩子的營養也要跟得上」、「給小孩自己選擇的自由，被迫吃素很可憐」、「小孩有自己的思考很棒，她完全能決定自己的信仰，我會永遠支持她」。