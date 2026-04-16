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玉山國家公園邁入41周年　邀首代《雲上守護者》細數保育巡查心路

▲圖2、玉山冬季冰岩地形倍增險峻，跟著資深保育巡查員一步步引導垂降救援。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

▲玉山冬季冰岩地形倍增險峻，資深保育巡查員一步步引導垂降救援。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園今年邁入41週年，管理處特別以山域守護者「保育巡查員」為主題，推出《雲上守護者》紀錄片，詳實記錄第一屆巡山員(現改稱保育巡查員)方有水守護玉山超過41年的歲月，以此彰顯第一線保育巡查員的辛勞與傳承，並展現實務成果。

玉管處於10日舉辦41週年處慶活動，由該處布農族保育巡查員組成的「布農大叔合唱團」揭開序幕，以深沉和諧的天籟布農美音迎賓感恩，並表揚協助玉管處國土保育、教育推廣、提升登山安全設施品質等企業ESG認養夥伴，與績優志工同仁們，也正式歡迎去（114）年招募、甫於今年4月新加入的82位保育及解說志工。

▲圖3、透過聯合長程巡查將園區環境及易迷途或危險路段傳承給下一代保育巡查員。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲透過聯合長程巡查將園區環境及易迷途或危險路段傳承給下一代保育巡查員。

活動主要焦點即為玉管處同仁親自執導並獲獎的《雲上守護者》分享，紀錄片主角方有水親自回顧40多年來執勤實況，從艱辛的環境清理、嚴謹的生態監測，到高風險的山難救援與步道維護，展現保育巡查員多元且紮實的工作全貌，另透過「水里影展」策展人暨導演洪馬克與新舊世代巡查員的深度對話，傳遞山域守護經驗傳承的重要性，也向所有巡山員致敬。

▲《雲上守護者》影片(QRcode)記錄保育巡查員方有水，分享40年山難救援及步道維護等實況。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲《雲上守護者》影片(QRcode)記錄保育巡查員方有水，分享40年山難救援及步道維護等實況。

▲玉山國家公園41載守護傳承，前輩引路新血接棒，各界夥伴共築保育網絡。（圖／玉山國家公園管理處提供）

國家公園副署長張維銓指出，今年處慶與各界夥伴共同聚焦首代巡山員方有水，至新世代同仁間守護山林的薪火相傳，感念這群默默耕耘、守護國家級珍寶的英雄，也強調玉山國家公園在核心山域保育、在地文化連結及公私協力上的卓越績效。

張維銓表示，國家公園幅員廣大，還需民間力量企業及公益團體等贊助與協助單位，其中國家公園志工約2700人，一年總執行30萬小時左右服務、貢獻約5千萬年產值，是協助國家公園經營的重要角色之一；玉山國家公園未來在處長鄭瑞昌帶領下，將持續秉持務實精神，深耕在地夥伴關係，共同守護國土、確保自然與人文資源的永續傳承。

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