李貞秀嗆問「敢講陸配是外國人不能參政」？　吳崢尷尬：當然不是啊

記者郭運興／台北報導

民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，李貞秀近日連上多個節目砲轟黨主席黃國昌。而李貞秀15日晚間於政論節目又因陸配議題槓上民進黨發言人吳崢，她先是表示，目前共諜全部在民進黨的總統府，沒有一個陸配。她更反嗆「你今天是民進黨發言人，請公開對著全國講，陸配是外國人嗎？陸配是不是不能參政」？吳崢則回應「當然不是啊」李貞秀直言「陸配不是外國人，就沒有雙重國籍的問題啊」。

李貞秀15日晚間出席政論節目《新聞面對面》，民進黨發言人吳崢談到徐春鶯案「妳覺得在台灣要來選民代的人，可以接受中共指示？起訴書如果是真的，那徐春鶯也錯了」？

李貞秀表示，當然不行(接受中共指示)啊，自己甚至認為說如果真正出賣台灣利益、當間諜的，更加要重判，但目前查到的共諜全部在民進黨的總統府，沒有一個陸配，包括現在徐春鶯也還沒有定罪，是不是這樣？怎麼可以有罪推定，因為陸配不能選擇出生地，就認為一定會出賣台灣？

李貞秀說，今天差不多快40萬陸配，只有16萬人選擇拿台灣身分證，還有20幾萬人選擇當大陸人，如果今天可以雙重國籍為什麼不兩邊拿？如果他們不愛台灣為什麼選擇要拿台灣身分證？今天是賴清德政府是在懲罰這一群想當台灣人的人。

吳崢解釋，「我們認為是中國政府在刁難你們，因為世界各國政府，不管阿根廷、加拿大、美國都不一定會讓雙重國籍的人去放棄，就像妳講的，妳去中國要辦這個手續」。

李貞秀反嗆「你今天是民進黨發言人，請你公開對著所有全國觀眾講，陸配是外國人嗎？陸配是不是不能參政」？吳崢則回應「當然不是啊，事實上可以投票、妳有妳的參政權啊」，李貞秀直言「陸配不是外國人，就沒有雙重國籍的問題啊」。

▼李貞秀槓上吳崢。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）