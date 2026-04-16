桃園釣蝦場爆鬥毆！你噴辣椒水我亮西瓜刀　兩派7男女送辦

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局今（16）日凌晨據報，轄區大仁路上釣蝦場有聚眾衝突事故，立即啟動快打部隊到場，兩派人馬互不認識，在不同包廂飲酒，黃男等人至范男包廂飲酒，不知何故起衝突，黃男持辣椒水攻擊，范男等人則以短刀、西瓜刀與甩棍回擊，其中黃男背部、手臂被割傷。警方到場後，將受傷黃男送醫急救，再循線查獲涉案6名男女到案，偵訊後依聚眾鬥毆、殺人未遂等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警方今天凌晨據報，轄區釣蝦場發生聚眾衝突，快打部隊到場詢問涉案男子。（圖／桃園警分局提供）

▲警方快打部隊詢問涉案男子。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局指出，今日凌晨3時50分許，20歲的范姓男子等4男與26歲黃姓男子等2男1女，在大仁路上某釣蝦場不同包廂飲酒，雙方互不認識，後續黃男等人至范男包廂內共同飲酒，但酒後不知何故起衝突。黃男突持辣椒水朝對方噴灑，范男等人則分持短刀、西瓜刀及甩棍反擊，雙方大打出手。

▲大樹派出所長馮清豪說明處理過程。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局大樹派出所獲報後立即啟動快打部隊趕抵現場，但雙方仍在店外持續追逐扭打，員警到場後通報救護人員到場協助送醫，並周邊搜查、循線查獲涉案6名男女全數查緝到案。偵訊後依聚眾鬥毆、殺人未遂等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局嚴正申明，暴力零容忍，絕不容許任何人實施暴力破壞社會秩序，違者必依法究辦，絕無寬貸。