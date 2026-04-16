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73歲翁思親深夜徒步尋人卻迷途　潮州警暖護他平安返家

▲內埔警方送李姓阿北返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方送李姓阿北返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東萬巒鄉73歲李姓阿北深夜因思念親人徒步外出尋親，卻因記憶模糊迷失方向，走了數公里後體力不支，所幸主動前往派出所求助。內埔警方耐心安撫並查證身分，最終以巡邏車護送返家。

警方表示，73歲李姓阿北籍設於桃園，平時獨居於萬巒鄉鹿寮村，當晚他憑著模糊記憶，從萬巒步行至竹田鄉頭崙村，尋親未果後走進竹田分駐所求助。警員蔡新獻發現老翁神情疲憊、言語不清，先遞上熱茶並耐心安撫情緒，經細心詢問後，老翁才透露離鄉逾50年，因思念老家與親人，深夜難以入眠才外出踏上尋親之旅。　

警方進一步查證，發現老翁所稱親戚早已搬離，且疑似有記憶退化情形，無法清楚說出現住地址。考量其安全，警方遂以巡邏車協助返家，並依老翁斷續描述的地標與路徑，在萬巒鄉鹿寮村一帶來回尋找，最終順利將其送返住處。見到熟悉環境後，他情緒逐漸穩定，警方確認其身體無礙並安頓休息後才離去。

潮州分局長黃世德呼籲，家中若有高齡或疑似失智長者，應多加關懷並留意行蹤，可配戴聯絡資訊或申請「愛心手鍊」，降低走失風險，民眾若發現疑似迷途長者，請即時撥打110通報，攜手守護長者安全，避免憾事發生。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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