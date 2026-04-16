汐金萬市議員初選勝出！　蕭敬嚴：走得坦蕩更無畏　

▲蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市議員第11選區（汐萬金）初選出爐，最終由被停權但還在申訴的前發言人蕭敬嚴勝出。蕭敬嚴稍早也在臉書上表示，這場初選，他走得坦蕩，更走得無畏，從決定參選的第一天起，排山倒海的抹黑、奧步與打壓從未間斷。但是始終告訴自己：正因為路不好走，才更要挺直腰桿，這是一場「負重前行」的試煉，他背負的不是委屈，而是身為正派的政治工作者對正直價值的堅持，以及鄉親對家鄉改頭換面的渴望。

蕭敬嚴指出，「初選民調勝出！感謝大家的鼎力支持，我們守住了正直與善良！」感謝汐止、金山、萬里的鄉親好朋友們，民調結果公布，他確定勝出！成功爭取到國民黨市議員提名初選勝利了。

蕭敬嚴提到，前天在黃昏市場請他吃蔥油餅的老闆，昨天在南陽大橋和他揮手的上班族，中正市場每次見面都擔心他又變瘦的早餐店阿嬤，還有這段時間陪伴他日曬雨淋，掃街發文宣品的志工團隊們，「我們贏了！我們一起贏了！」。

蕭敬嚴說，這場初選，他走得坦蕩，更走得無畏，從決定參選的第一天起，排山倒海的抹黑、奧步與打壓從未間斷。但是始終告訴自己：正因為路不好走，才更要挺直腰桿，這是一場「負重前行」的試煉，他背負的不是委屈，而是身為正派的政治工作者對正直價值的堅持，以及鄉親對家鄉改頭換面的渴望。

「這場光榮的勝利，是全體汐止、金山、萬里鄉親的對敬嚴的認同，是大家用具體行動來選擇國民黨應有的風貌和神采！更是支持者們對敬嚴能夠守住汐金萬議員關鍵一席的信任！」蕭敬嚴說，他要向兩位初選的對手致意，競爭讓他們看見彼此的堅持，也感謝這份競爭，讓他能向選民證明，他擁有足以承擔重任的心理素質與戰鬥力。更感謝陶威中主委展現團結，當場允諾擔任他的競選總幹事，力挺民調最強的人代表國民黨在年底九合一大選為黨守下席次。

蕭敬嚴強調，這一路上，他並不孤單，感謝這群挺身守護正直、拒絕霸凌的真戰友：謝謝他的學長廖先翔委員，他們並肩作戰的革命情感，是他最強大的後盾；感謝趙少康，在關鍵時刻給予年輕世代最有力的提攜，讓他學會在逆境中展現傲氣；還有雙北的議員戰友呂家愷、黃心華、詹為元、柳采葳，感謝他們真心力挺與溫暖關懷，這些對他而言都是非常寶貴的支持。

「初選過關，挑戰仍在前方」，蕭敬嚴說，這段時間，或許有些躲在背後操作的人，指責他的言論傷害了黨，企圖以此將他貼上標籤。但事實證明，廣大的民意已經給出了最響亮的回應，民意正是希望由敬嚴來代表國民黨，用最真實、最勇敢的聲音去戰鬥。

蕭敬嚴說，「謝謝大家，我們做到了！當然最要感謝的是我的家人們以及我的太太，為了我，你們都辛苦了。因為有你們，我永遠坦蕩而無畏！初選民調勝出，代表著更重的責任到來。我會將光榮留給故鄉，把挑戰扛在肩上，替國民黨在年底九合一大選守下這席議員席次！如我一直以來說的，我會繼續堅持對的信念與價值，堅毅地走下去。請大家跟我一起勇敢，一起堅定向前行！」。