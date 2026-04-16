YTR脫口秀模仿身障律師！被罵「雙面諜」求償百萬　法官狠打臉

▲被控「中共大外宣」、「雙面諜」 百萬YouTuber王志安求償百萬遭駁回。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

記者黃宥寧／台北報導

前中央電視台記者、現旅居日本擁有逾170萬訂閱的知名YouTuber王志安，因遭知名媒體人胡忠信在政論節目中指控為「中共的大外宣」、「雙面諜」，憤而提告求償新台幣100萬元並要求登報道歉。士林地院民事庭認為，胡忠信的言論屬於對可受公評之事的合理政治評論，判決王志安敗訴。

王志安2024年1月持觀光簽證來台，期間參與網路脫口秀節目錄影時，因模仿已故身障律師陳俊翰的言行，引發台灣社會強烈撻伐。同年1月24日，胡忠信在三立網路直播節目《94要客訴》中談及此事，直言：「我當然認為王志安是中共的大外宣，而且是雙面諜……當然是嘛，這叫小罵大幫忙嘛，對中國嘛，不是嗎？」

王志安不滿遭貼上「大外宣」及「間諜」標籤，認為胡忠信的言論嚴重貶損其社會評價，因此委任律師提起民事訴訟，要求胡忠信賠償精神慰撫金100萬元，並須在《中國時報》、《自由時報》、《聯合報》三大報的全國版刊登勝訴啟事。

法院審理時，胡忠信透過律師抗辯指出，王志安是具有高度影響力的公眾人物，其質疑並非無的放矢，而是基於王志安過往的公開言論與行為模式進行分析。胡忠信主張，王志安在特定事件上的論述確實與中共政治宣傳高度一致，他的評論涉及國家安全與公共輿論，屬於意見表達。

法官指出，「大外宣」一詞在現今語境中，不僅指中國官方的宣傳計畫，也泛指在特定議題上與中國官方立場相近，或形同為中共喉舌的人；而「雙面諜」在此處的語境，並非指控王志安從事真正的諜報活動，而是批判其面對不同受眾時，言論立場反覆不一。

此外，法官查閱相關資料發現，在胡忠信發表言論前後，海內外確實有多家媒體報導指稱王志安為「大外宣」或「小罵大幫忙」，甚至王志安本人也曾在直播中提及「爭取下次台灣大選的時候，我們在最後時刻可以影響台灣大選的走向」。

法官認，王志安身為擁有逾170萬訂閱的自媒體人，主動參與公眾事務討論，對言論自由應有較高程度的退讓與容忍。胡忠信的言詞雖然尖銳、帶有負面評價，但並非憑空杜撰，屬於對可受公評之事的善意政治評論，未逾越合理界限，因此不構成侵害名譽權，判決王志安敗訴，全案仍可上訴。