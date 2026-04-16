高虹安論文涉抄襲資策會期刊　智財商業法院發回更審理由曝

▲資策會告高虹安博論抄襲，一審判決不受理遭二審撤銷發回。（圖／翻攝新竹市政府官網）

記者黃哲民、劉昌松、劉人豪／台北報導

新竹市長高虹安被控博士論文抄襲資訊工業策進會2篇期刊論文，民事一審認定高不能以「自我引用」為由免責，判她須賠資策會40萬元，可上訴，資策會另提刑事自訴，控高同一行為涉犯《著作權法》，一審認定提告逾時、判決不受理，上訴二審由智財商業法院審理，今（16日）認定「原審未詳為調查探究，逕自推斷自訴人提起本件自訴已逾6個月告訴期間」，判決撤銷發回。

智慧財產及商業法院指出，高虹安博士與資策會進行比對結果，分別有高達至少 8成、3成以上構成實質近似。至於自訴未逾6個月告訴期間部分，法院認為資策會周晉生於2021年10月18日以手機IMessage與高虹安聯繫，及時任經濟部技術處處長邱求慧亦於同日與高虹安通話20餘分鐘後，並於翌日傳送訊息予高虹安，依周晉生、邱求慧與高虹安聯繫過程，均未提及資策會已確實比對博士論文與資策會論文，而邱求慧傳送訊息，更僅向高虹安回報媒體沒有發酵博士論文抄襲。周晉生、邱求慧分別於陳時奮臉書文章發表後同日或翌日，即與高虹安聯繫或傳送訊息，於如此不到1日之短暫期間，難認已確實比對而知悉高虹安博士論文抄襲。

▲常以筆名「翁達瑞」PO文評論台灣時事的旅美教授陳時奮，緊咬高虹安的博論抄襲話題，雙方多次交鋒。（圖／記者黃哲民攝）

高虹安因知悉週刊將於2022年9月20日報導博士論文涉嫌抄襲資策會論文，於同年月19日下午再度與周晉生、邱求慧聯繫處理，但2人均未提及資策會已確實比對論文。高虹安後來主動修改博士論文謝辭，並新增參考文獻之引註，核與資策會同年10月7日聲明稿提及「…本會於初次受訪時(9/20)，因未有實際數據比對…經實際比對，發現本院所屬著作權之期刊論文內容，有超過八成被複製於高委員博士論文內，且高委員引用本會期刊論文之部分…亦未標示出處…」內容大致相符，認資策會於2022年10月25日回溯6個月之前，並未就雙方論文進行內容比對。

▲陳時奮另案控告高虹安涉嫌誣告，一、二審分別判高10月、6月徒刑。（圖／記者劉昌松攝）

另外陳時奮於2020年10月18日在其個人臉書公開宣稱高虹安博士論文涉嫌抄襲，並未提及資策會論文，比對高虹安與周晉生、邱求慧間電話對話紀錄、訊息對話紀錄，以及資策會執行長卓政宏日與高虹安訊息對話紀錄，均未提及被懷疑遭抄襲的論文二。況且資策會論文一、二均為外文論文，高虹安博士論文為長達100餘頁、近2萬字之外文論文，若未進行逐字、逐頁實質比對，無法確知兩者是否構成實質近似，難認資策會僅憑陳時奮臉書文章即知博士論文有抄襲。

▲高虹安告陳時奮涉嫌加重誹謗但不起訴，被陳反控誣告，一、二審各判她10月、6月徒刑，上訴最高法院審理中。（圖／記者黃克翔攝）

依資策會提出高虹安討論群組內對話紀錄，比對周刊於2022年9月20日報導，及資策會寄給高虹安的通知函內容大致相符，顯見資策會於周刊報導後才知博士論文有抄襲，而進行實質比對才確認。

法院認為，原審未詳為調查探究，逕自推斷資策會提起本件自訴已逾6個月告訴期間不正確，發回原審法院更為適法之裁判。