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大陸 大陸焦點 特派現場

陸致函要求恢復兩岸全面直航　稱平均客座率已逾80%

▲廈門航空,廈航,長樂機場,福州機場。（圖／CFP）

▲福州長樂機場。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」近日表示，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。

「中國航空協會」微信公眾號的一篇文章中提到，自2023年以來，海峽兩岸航空運輸交流委員會多次致函台方，希望盡早回到既有安排上來，全面恢復兩岸客運直航，便利民航業界操作，服務兩岸民眾往來。

文章中指出，目前，大陸14個城市通航台灣，兩岸航空公司每周執飛310多個航班，平均客座率超80%。台胞赴烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等地旅遊熱情高漲，「兩岸民眾一直呼籲恢復兩岸航線航點航班。」

文章中稱，航空業者也希望減少政策限制。

「海峽兩岸航空運輸交流委員會」強調，大陸方面願積極推動，支持兩岸航空公司根據兩岸空運相關安排和市場需求自主調整航線網。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華15日也在例行記者會上提到，兩岸航線受民進黨當局干擾，航點航班尚未完全恢復常態，大陸14個城市15個航點、每周執飛300多班客運航班，與2020年前大陸61個航點、每周最高890班客運航班相比，仍有較大差距，嚴重影響兩岸同胞往來。

陳斌華指出，2025年乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客超過578萬人次，目前兩岸航線的平均客座率超80%。兩岸民眾對兩岸直航航點全面復航的呼聲非常強烈。

陳斌華強調，大陸對兩岸空中直航航點全面復航沒有任何政策限制，障礙癥結完全在民進黨當局，「希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計劃。」

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