李貞秀罵黨高層奴才　柯文哲提醒：講別人壞話也不會讓自己變好

▲民眾黨立委李貞秀開撕黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨立委李貞秀因遭開除黨籍而喪失立委資格，連日來上了多個綠媒政論節目控訴制度不公，點名黨主席黃國昌、秘書長周榆修及黨團主任陳智菡等人要置她於死地。對此，創黨主席柯文哲說，李還是要注意謹言慎行，言多必失，「所以妳自己都開始罵人家奴才，這怎麼會是加分？越講越糟糕就是這樣，講別人壞話也不會讓自己變好，我倒覺得，冷靜冷靜」。

針對李貞秀砲火對內猛打，但仍重申不要牽扯創黨主席柯文哲，柯文哲說，言多必失、謹言慎行，「她還是要注意啦」，老實講一開始大家也是都很幫忙她，她自己把自己搞成這個樣子。

「後來老實講，變成是，你說幾百名黨員具名檢舉她，還被中央委員會送到中評會。」柯文哲透露，聽說後來中評會是7比0全票通過開除，「這...，還是那句話，謹言慎行啦，講錯話然後越急著矯正，自己也沒準備好，就越講越錯，後來就沒辦法收拾」。

至於李貞秀點名黃國昌、周榆修、陳智菡抹黑她，柯文哲說，民眾黨不會是一人政黨，有中央委員會、有中評會，還是有制度的。

柯文哲直言，怎麼會去講陳智菡「奴才」？陳智菡是一個很認真的人，然後周榆修也是，許甫也是一個對人家很客氣的人，「所以妳自己都開始罵人家奴才，這怎麼會是加分？越講越糟糕就是這樣，講別人壞話也不會讓自己變好，我倒覺得，冷靜冷靜」。