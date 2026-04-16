宣導交安屏警出招！掃碼好康機會多　還可拿千元安全帽

▲屏東警分局推動「跨域共創．屏安同行」交通安全宣導計畫。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為降低交通事故發生率，屏東警分局推動「跨域共創．屏安同行」交通安全宣導計畫，結合實體宣導與數位互動，鎖定高風險族群加強教育。民眾只要掃描QR Code即可參與活動，不僅能學習正確用路觀念，還有機會獲得安全帽兌換券，提升參與誘因。

屏東警分局表示，交通事故常見肇因包含轉彎未減速、變換車道未注意安全及違規行為等，另高齡者使用代步工具不當與青年族群無照駕駛、未戴安全帽等問題亦不容忽視。為有效改善上述情形，本次宣導結合實體與數位方式同步推動，透過進入大專院校、社區據點、宗教活動場所及機車相關業者等場域，廣泛張貼宣導海報並進行面對面解說，強化民眾正確用路觀念。

另外，宣導活動導入數位互動機制，將交通安全宣導影片、問卷及活動資訊整合於QR Code中，民眾僅需掃描即可觀看相關內容並參與問卷填答，不僅提升宣導觸及率，也加深記憶效果。

屏東警分局呼籲，交通安全需要你我共同努力，請民眾踴躍掃描活動QR Code，觀看宣導影片並填寫問卷，就有機會獲得新台幣1,000元的安全帽兌換卷，活動期限至115年4月30日止，歡迎大家一同參與「跨域共創．屏安同行」，攜手營造更安全的用路環境。