鄭麗文訪陸後　國台辦高層首表態：和統最符合兩岸人民共同利益

▲大陸國台辦副主任趙世通。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／長沙報導

2026海峽兩岸（湖南）青年交流發展大會（下簡稱「青交會」）今（16）日上午在長沙開幕，大陸國台辦副主任趙世通出席。這是國民黨主席鄭麗文訪陸「和平之旅」之後，國台辦高層首次出席公開活動並講話。趙世通致辭表示，台獨意味著戰爭，和平統一最符合兩岸人民的共同利益，也有利於世界和平發展和人類文明進步，他並強調，兩岸青年要努力推動兩岸關係和平發展。

大陸國台辦副主任趙世通、湖南省委常委隋忠誠、國民黨中常委兼青工總會總會長鄭任宗出席活動開幕式並致辭，湖南省台辦主任馮海燕、大陸全國台企聯會長李政宏、國民黨中常委高思博等500餘名兩岸青年代表、企業家、創新創業團隊等參加。值得注意的是，三位致辭者都不約而同提到了鄭習會。

趙世通致辭表示，這次交流大會是在不久前中共中央和習近平總書記邀請中國國民黨主席鄭麗文女士率團訪問大陸之後舉行，具有特殊的意義。他說，這次會見（鄭習會）也是國共兩黨領導人時隔10年的再次會面，為推動兩岸關係和平發展，攜手共創民族復興擘畫前景、注入動力，具有十分重大的現實意義。

趙世通提到，兩岸青年要努力推動兩岸關係和平發展。他說，中華文明歷經數千年而綿延不絕，迭遭憂患而經久不衰，關鍵在於中華民族始終有著國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。

「一個堅強有力的國家，始終是包括台灣同胞在內全體中華兒女的命運所繫」，趙世通接著強調，台獨意味著戰爭，和平統一最符合兩岸人民的共同利益，也有利於世界和平發展和人類文明進步。

趙世通指出，兩岸青年要堅定走在兩岸交流合作、融合發展的前列。他提到，實現兩岸交流往來正常化、常態化，是兩岸同胞的共同期盼，符合兩岸同胞的利益福祉。無論國際形勢、台海局勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。

▼2026兩岸青交會在長沙開幕。（圖／記者陳冠宇攝）