初選鬧雙包！藍黨部才稱蕭敬嚴勝出　何元楷也喊「初選通過」

▲何元楷也發出初選勝出文。（圖／翻攝自Facebook／何元楷）

記者郭運興／台北報導

國民黨新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）初選登記參選的有何元楷、陶威中、蕭敬嚴三人，今（16日）結果出爐，最終由日前遭停權1年處分仍在申訴的蕭敬嚴勝出。未料，不只蕭敬嚴發出勝選文，另位候選人何元楷也發文稱初選通過，「我一定會替國民黨在汐金萬拼下一席」，藍委羅智強、徐巧芯也留言給予鼓勵與支持。這也讓外界質疑究竟是誰將代表國民黨參選。

國民黨新北市黨部今公布「本黨115年新北市議員第十一選區(汐止、金山、萬里)初選民調結果。除現任議員外，登記參選同志計有何元楷、陶威中、蕭敬嚴等三位。三人已於4月13日至15日進行為期三天之全民調初選」。

▲國民黨新北汐金萬選區議員初選，何元楷及蕭敬嚴皆稱自己初選過關。（圖／讀者提供）

市黨部說明，本日上午10時，於新北市黨部公開拆封民調結果。經統計結果顯示，由蕭敬嚴同志勝出。

但何元楷稍早卻發文表示，初選通過，感謝大家，感謝汐止、金山、萬里鄉親們給予元楷的肯定，感謝自己最強的團隊、志工及家人們的協助，感謝在元楷背後默默支持的人。「您們都是我最強大的後盾，我一定會替國民黨在汐金萬拼下一席」。

何元楷說，接下來自己有「一大行動 兩大目標」，用行動展開連續十天的謝票，目標就是全力輔選李四川，用感恩的心為國民黨贏下汐萬金一席議員。

力挺何元楷的羅智強也留言表示「恭喜元楷繼續努力，贏得勝利」、徐巧芯說「恭喜！請一定要記得，謹記你的從政的信仰，為人民服務，為國家付出，正直善良不要投機」。

而黨部公布初選勝出的蕭敬嚴也發文表示，感謝汐止、金山、萬里的鄉親好朋友們，民調結果公布，敬嚴確定勝出！成功爭取到國民黨市議員提名初選勝利了！

蕭敬嚴強調，這場初選，自己走得坦蕩，更走得無畏！從決定參選的第一天起，排山倒海的抹黑、奧步與打壓從未間斷。始終告訴自己：正因為路不好走，才更要挺直腰桿！這是一場「負重前行」的試煉，自己背負的不是委屈，而是身為正派的政治工作者對正直價值的堅持，以及鄉親對家鄉改頭換面的渴望。

蕭敬嚴直言，初選過關，挑戰仍在前方。這段時間，或許有些躲在背後操作的人，指責自己的言論傷害了黨，企圖以此將自己貼上標籤。但事實證明，廣大的民意已經給出了最響亮的回應，民意正是希望由敬嚴來代表國民黨，用最真實、最勇敢的聲音去戰鬥。

蕭敬嚴說，初選民調勝出，代表著更重的責任到來。自己會將光榮留給故鄉，把挑戰扛在肩上，替國民黨在年底九合一大選守下這席議員席次！

蕭敬嚴日前被人檢舉有違紀言論，國民黨新北市黨部做出停權1年處分，考紀會討論後認定違規事實明確，依規定同意新北市黨部對蕭的處分。不過，蕭事後也表示，他的初選資格仍然有效，會提出申訴。