門口被香燈腳「堆滿垃圾」住戶怒了！網紅幫善後：80%的人都跟著丟

▲「Good滾滾Good」留下善後。（圖，下同／翻攝自Threads／eason719819）



記者施怡妏／綜合報導

白沙屯媽祖進香是一年一度的宗教盛事，沿途人潮帶來熱鬧氛圍，卻也讓部分住戶承受環境髒亂的困擾。網紅「Good滾滾Good」拍攝影片，有住戶抱怨，垃圾桶都已經滿到爆出來，大家仍把垃圾往上堆，他將垃圾一個個拿出來分類，善舉曝光獲得一票網友大讚，「感覺最優秀的香燈腳，默默處理垃圾。」

屋主抱怨門口堆滿垃圾



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網紅「Good滾滾Good」在Threads發文，分享進香時看到的亂象，有住戶家門口被香燈腳丟滿垃圾，明明垃圾桶已經滿了，大家仍把垃圾往上堆，「對他來說，原本聽到媽祖鑾駕經過的喜悅，看到家門口成堆垃圾的瞬間，全都變成了心火。」

「Good滾滾Good」表示，沿途經過很多家，都是一樣的狀況，門口被放置大量垃圾，「不要再說什麼，那是素質差的香燈腳，其實沒有，我坐在那邊看，80%的人都跟著丟」，希望大家不要造成當地人的困擾。

盼大家自省 不要造成居民困擾



影片中，「Good滾滾Good」對著阿伯不斷說著「歹勢」，並表示「我來分類」，用手撿起地上散落的垃圾，並將垃圾一一分類，還給居民乾淨的環境，最後他說，還會再去幾家做後續收尾。他感嘆，「或許每個人心中都帶著不同的故事，但這條香路，需要彼此來為媽祖護持。有些問題已經無法視而不見，更無法獨善其身。」

貼文一出，網友紛紛直呼「發福食什麼的我就算了，能不能不要半夜兩三點在那邊放音樂…出城第一天直接放到凌晨四點，隔天還要上班欸」、「我不是香燈腳，但很感謝你們付出的善意，也謝謝你們記錄下來」、「希望大家還是回到初衷，我們是跟著媽祖一起得到身心靈的淨化，而不是製造別人的困擾」。