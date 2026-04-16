　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貞秀爆破民眾黨　柯文哲嘆：怎麼現在自己跑去綠媒在亂講話？

▲▼新北市長參選人黃國昌舉辦首場戶外大型造勢活動，柯文哲到場支持。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨立委李貞秀因遭開除黨籍而喪失立委資格，接著頻頻登上綠營媒體的政論節目痛訴黨內機制不公，更點名黨主席黃國昌、秘書長周榆修及黨團主任陳智菡等人要置她於死地。對此，柯文哲今（16日）受訪表示，若要代表陸配族群就應謹言慎行，即便民進黨給她太多打擊，「可是妳怎麼現在自己都跑去綠媒在亂講話？」柯喊話，就先安靜一陣子冷靜一下，這事情就讓它這樣結束，「反正人生還很長，就重新開始」。

柯文哲表示，多元開放是民眾黨的政治價值，所以在立法院有一席不分區立委替新住民發聲，不管是陸配或是外配，這政策是對的，但個人在立法院的表現，那就要個別評斷，「保障陸配的參政權，特別是陸配有拿到身分證，我還是主張他們在台灣應該有參政權，這個政策我還是支持，但是個人行為就要個別處理，應該從自己的表現接受社會公平」。

柯文哲說，李貞秀這件事有太多人打電話到服務處，連自己黨員都具名檢舉。據他所知，後來是中央委員會決議送去中評會處理，「中評會是一個獨立機關，我們還是要尊重它的獨立運作，我們都不敢多講什麼。既然我們要成為一個政黨，也不會是一人政黨，是一個全民政黨，就按照制度去走」，所以後來一些處置就按照黨的機制去做。

「不管怎樣，如果妳要代表陸配族群，那就應該要謹言慎行，當然我也知道說民進黨給她太多打擊，可是你怎麼現在自己都跑去綠媒在亂講話？」柯文哲喊話，這個就先安靜一陣子，大家冷靜一下，然後這事情就讓它這樣結束，「反正人生還很長，就重新開始」。

至於當初怎麼找李貞秀列不分區的？柯文哲說，當時不分區立委是採用海選的方式，有自己推薦跟他人推薦，進來後分3組，先初步評估後再進到遴選小組排名。他提到，當時就有打算給外配、陸配各取一名，因此就有針對有資格的人去挑選。

柯文哲提到，當時的想法是，其實第二批立委名單教授一大堆，「都教授博士學位，當時也想說，一般庶民也可以有，其實我們還是希望在立法院也不一定要高學歷高社經地位，各個階層都有代表性」。

柯文哲認為，既然遴選制度出來，可以檢討，但是如果要說做得不好的地方，當時2年條款因為整個黨遇到他個人要被抓去關一年，又遇到大罷免，沒有很好的訓練，這是可以檢討的地方，「不過海選過程是...，當時就是這樣想，至於要不要檢討，我們內部會再討論一遍」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭敬嚴初選勝！徐巧芯轟：新北市黨部、組發會就是一坨屎
議會豪車王是他！　擁8輛保時捷、1輛麥拉倫
白沙屯遶境高帥男路邊發便當　竟是知名主持人
壯觀空拍畫面曝！白沙媽三進三退衝朝天宮　香燈腳高呼：進喔
最速161！大谷翔平6局飆10K　金慧成本季首轟
快訊／大葉大學火警　濃煙狂竄！警消救援中
趙少康開砲！點名黨中央、新北市黨部：整個荒腔走板
殺子繼父正臉曝光！「外遇扶正」去年底才再婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蕭敬嚴遭停權仍通過初選惹議！　新北市黨部：有20天申訴期

蕭敬嚴初選勝出！ 　徐巧芯轟：新北市黨部、組發會就是一坨屎

賴清德出訪史瓦帝尼引國台辦氣跳腳　外交部嗆：中國無權置喙

會計師等專技人員考試日程出爐　國考新設「植物診療師」類科

總預算將付委　卓榮泰喊話立院：支持必要且合理的預算編列

尹乃菁緊咬追蹤器證據槓總統府　李乾龍急撇：很久以前的事過去了

國台辦稱統一後助台灣年輕人買房　綠黨團：集中營？想到就頭皮發麻

鄉長收賄90萬販售清潔隊員職位　監察院彈劾

本人都否認了！國民黨堅稱賴政府放追蹤器　綠不滿：監控慣犯是藍白

李貞秀嗆問「敢講陸配是外國人不能參政」？　吳崢尷尬：當然不是啊

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

蕭敬嚴遭停權仍通過初選惹議！　新北市黨部：有20天申訴期

蕭敬嚴初選勝出！ 　徐巧芯轟：新北市黨部、組發會就是一坨屎

賴清德出訪史瓦帝尼引國台辦氣跳腳　外交部嗆：中國無權置喙

會計師等專技人員考試日程出爐　國考新設「植物診療師」類科

總預算將付委　卓榮泰喊話立院：支持必要且合理的預算編列

尹乃菁緊咬追蹤器證據槓總統府　李乾龍急撇：很久以前的事過去了

國台辦稱統一後助台灣年輕人買房　綠黨團：集中營？想到就頭皮發麻

鄉長收賄90萬販售清潔隊員職位　監察院彈劾

本人都否認了！國民黨堅稱賴政府放追蹤器　綠不滿：監控慣犯是藍白

李貞秀嗆問「敢講陸配是外國人不能參政」？　吳崢尷尬：當然不是啊

淡江大橋未通車遭擅闖拍片　公路局警告：違規將驅離報警

別等出事才驚覺！3個日常細節判斷對方是否為「塑料閨蜜」

合歡山聯合淨山！太管處揪團守護高山環境　一併移除外來種植物

《哈利波特》讓他財富自由　丹尼爾：想演啥都行

阿里AI新工具「秒悟Meoo」上線　官方稱「最快一分鐘」做出完整網站

蕭敬嚴遭停權仍通過初選惹議！　新北市黨部：有20天申訴期

電纜地下化不能停！陳亭妃盯電網韌性、人力缺口　護台南供電安全

別再委屈擠進不屬於你的圈子！國外瘋傳「椅子理論」：真心朋友會主動為你留位置

長庚幼兒園成幸福職場、友善托育典範　賴總統參訪力讚

貨車司機撞死騎士「驗出3毒品」　路邊停車吸安再開...判5年8月

【垃圾車竟藏60人】以色列查獲偷渡　打開瞬間畫面驚人

政治熱門新聞

黃國昌快斬李貞秀　綠議員點名背後盤算為了她

李乾龍座車遭裝追蹤器藍營指控賴清德　總統府怒了：應報案嚴查

國民黨證實了！　鄭麗文拿480萬公帑核銷訪中行

國民黨議員遭詐騙！信用卡被盜刷3.6萬

李貞秀當名嘴月賺45萬？四叉貓曝真相

李乾龍追蹤器風暴！總統府喊快報案　國民黨再嗆聲

尹乃菁嗆賴政府裝追蹤器　律師酸：當年冷水坑夜遊有發現追蹤器嗎？

李貞秀爆破民眾黨　柯文哲嘆：怎麼現在自己跑去綠媒在亂講話？

陳時奮：印度通報性侵件數比中國低　輸出1800萬移工在世界各國

停權風波未歇仍勝出　蕭敬嚴拿下國民黨汐金萬市議員初選

嘆李貞秀仍信柯文哲是好人　前幕僚揭往事：別再認為離職跟柯無關

蕭敬嚴停權民調卻勝出　趙少康點名黨中央：荒腔走板

藍營怒控賴清德裝追蹤器！李乾龍急喊沒有　綠：到底要聽誰說的？

初選鬧雙包！藍黨部才稱蕭敬嚴勝出　何元楷也喊「初選通過」

更多熱門

相關新聞

議會豪車王是他！　彰化1議員豪擲千萬擁8輛保時捷、1輛麥拉倫

議會豪車王是他！　彰化1議員豪擲千萬擁8輛保時捷、1輛麥拉倫

監察院今（16日）公布最新一期財產申報，包含彰化縣議會多位議員，無黨籍議員陳銌銌名下16筆土地、欠債破億。特別的是，國民黨議員黃正盛擁斥資3千多萬擁17部車，包含8輛保時捷、1輛賓士、1輛麥拉倫，堪稱彰化議會豪車王。

李貞秀罵黨高層奴才　柯文哲提醒：講別人壞話也不會讓自己變好

李貞秀罵黨高層奴才　柯文哲提醒：講別人壞話也不會讓自己變好

上政論遭名嘴狂問「柯文哲背後主導開除」　李貞秀怒回擊：我接受啊

上政論遭名嘴狂問「柯文哲背後主導開除」　李貞秀怒回擊：我接受啊

白沙屯媽祖進香！柯文哲、黃國昌參拜過程曝

白沙屯媽祖進香！柯文哲、黃國昌參拜過程曝

嘆李貞秀仍信柯文哲是好人　前幕僚揭往事：別再認為離職跟柯無關

嘆李貞秀仍信柯文哲是好人　前幕僚揭往事：別再認為離職跟柯無關

關鍵字：

李貞秀民眾黨柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

即／鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面