李貞秀爆破民眾黨　柯文哲嘆：怎麼現在自己跑去綠媒在亂講話？

▲民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨立委李貞秀因遭開除黨籍而喪失立委資格，接著頻頻登上綠營媒體的政論節目痛訴黨內機制不公，更點名黨主席黃國昌、秘書長周榆修及黨團主任陳智菡等人要置她於死地。對此，柯文哲今（16日）受訪表示，若要代表陸配族群就應謹言慎行，即便民進黨給她太多打擊，「可是妳怎麼現在自己都跑去綠媒在亂講話？」柯喊話，就先安靜一陣子冷靜一下，這事情就讓它這樣結束，「反正人生還很長，就重新開始」。

柯文哲表示，多元開放是民眾黨的政治價值，所以在立法院有一席不分區立委替新住民發聲，不管是陸配或是外配，這政策是對的，但個人在立法院的表現，那就要個別評斷，「保障陸配的參政權，特別是陸配有拿到身分證，我還是主張他們在台灣應該有參政權，這個政策我還是支持，但是個人行為就要個別處理，應該從自己的表現接受社會公平」。

柯文哲說，李貞秀這件事有太多人打電話到服務處，連自己黨員都具名檢舉。據他所知，後來是中央委員會決議送去中評會處理，「中評會是一個獨立機關，我們還是要尊重它的獨立運作，我們都不敢多講什麼。既然我們要成為一個政黨，也不會是一人政黨，是一個全民政黨，就按照制度去走」，所以後來一些處置就按照黨的機制去做。

「不管怎樣，如果妳要代表陸配族群，那就應該要謹言慎行，當然我也知道說民進黨給她太多打擊，可是你怎麼現在自己都跑去綠媒在亂講話？」柯文哲喊話，這個就先安靜一陣子，大家冷靜一下，然後這事情就讓它這樣結束，「反正人生還很長，就重新開始」。

至於當初怎麼找李貞秀列不分區的？柯文哲說，當時不分區立委是採用海選的方式，有自己推薦跟他人推薦，進來後分3組，先初步評估後再進到遴選小組排名。他提到，當時就有打算給外配、陸配各取一名，因此就有針對有資格的人去挑選。

柯文哲提到，當時的想法是，其實第二批立委名單教授一大堆，「都教授博士學位，當時也想說，一般庶民也可以有，其實我們還是希望在立法院也不一定要高學歷高社經地位，各個階層都有代表性」。

柯文哲認為，既然遴選制度出來，可以檢討，但是如果要說做得不好的地方，當時2年條款因為整個黨遇到他個人要被抓去關一年，又遇到大罷免，沒有很好的訓練，這是可以檢討的地方，「不過海選過程是...，當時就是這樣想，至於要不要檢討，我們內部會再討論一遍」。