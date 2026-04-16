剴剴案社工陳尚潔判刑2年　律師：證明兒福聯盟有責任

記者曾筠淇／綜合報導

兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內訪視失職，台北地院審結，16日判陳女過失致死，2年，偽造文書，無罪，可上訴。律師李怡貞就發文表示，雖然知道陳尚潔一定會上訴，但至少能透過判決結果證明，「兒福聯盟責無旁貸」。

▲剴剴案受到大眾關注。（圖／記者黃哲民攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳尚潔自認無責，一審判刑2年

兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內訪視失職，未及時防止1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死，事發後企圖造假掩飾，涉犯過失致死等罪嫌，陳女辯稱被劉女演技迷惑，更怪罪檢警欺騙她、媒體追殺她，自認盡心服務每個孩子，對剴剴的遭遇非常痛苦與悲傷。

辯護律師團主張陳女無選任、監督保母權限，也沒醫療專業，不該成為公部門卸責大賽的犧牲品，要陳女扛責等於懲罰協助收出養的行善者，若判有罪，恐將產生寒蟬效應。

檢方指生活照顯示短短4個月，剴剴從豐腴愛笑變成瘦削落寞，甚至禿髮，「1歲8個月的小孩會禿髮嗎？」檢方強調任何人看到這些狀況，都會懷疑剴剴受虐，陳女摒棄專業，盲目相信劉女，消極不作為的過失，與劉女故意凌虐行為，同屬剴剴不幸喪命原因，且陳女事發後造假工作紀錄，企圖淡化自身責任，建請從重量刑。台北地院審結，16日判陳女過失致死，2年，偽造文書，無罪，可上訴。

李怡貞：證明兒福聯盟責無旁貸

李怡貞透過臉書粉專「女人大律師李怡貞」表示，陳尚潔被判兩年，法院認定過失致死，但偽造文書的部分無罪。她知道訴訟資源客觀實力堅強的陳尚潔會上訴，兒福聯盟也會繼續支持陳尚潔以脫免連帶責任，只要謊言仍繼續，戰役就還沒結束。

接著李怡貞說，這場審判讓大家看清楚非常多事，也理解很多黑暗糾葛，她相信檢察官一定會上訴，也盼陳尚潔真心悔悟，「這個判決結果更證明兒福聯盟責無旁貸」。她也請大家一起關心這場訴訟，避免任何剴剴案再次發生。