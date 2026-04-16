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社會 社會焦點 保障人權

高雄交通死亡連7年冠全台！每28hrs走1人　藍議員要市府找出對策

▲▼高雄交通死亡連7年冠全台！每28hrs走1人，李眉蓁要市府找出對策 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市交通死亡人數連續7年位居全國之冠，李眉蓁質疑研考會束手無策。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市交通安全問題再度成為議會焦點！國民黨高雄市議員李眉蓁指出，高雄市交通死亡人數已連續7年位居全國第一，根據交通部最新統計，去年死亡人數達307人，換算下來「平均每28小時就有一個市民因交通事故失去生命」。她點名市府研考會不能只會公佈「十大危險路段」卻沒改善建議，要求需要做好降低交通安全死亡數的研究對策。

李眉蓁15日在議會質詢時關心高雄交通安全議題，她指出，高雄雖然標榜是宜居城市，但交通事故率卻居高不下，死亡人數最高峰甚至曾達到一年369人（民國111年）。

李眉蓁質疑，市府每次檢討都推託是「機車太多」、「大卡車太多」，但一年過了一年，數據依然降不下來，研考會作為幕僚單位，責任不應只是分析數據，而是要找出道路設計的風險，例如：標線不清、人行道設計不良、或是汽車右轉切入機車道造成的碰撞風險。

「研考會不僅是在做大數據，這關係到民眾安全！」李眉蓁強調，市府每年公佈十大危險路段，若只是做一張表格提醒大家小心，卻沒有針對路段設計不良進行分析、請交通局重新設置，那這種榜單根本沒有意義。

▲▼高雄交通死亡連7年冠全台！每28hrs走1人，李眉蓁要市府找出對策 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼李眉蓁要求研考會應透過大數據分析，主動找出道路設計的危害風險，降低交通安全死亡數的研究對策。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄交通死亡連7年冠全台！每28hrs走1人，李眉蓁要市府找出對策 。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對質疑，研考會主委陳博洲回應表示，府級長官均有定期召開道安會報，針對路段標示、事故情況與交通局、警察局及工務局共同討論。他也說明，數據居高不下與「A30」（事故後30天內死亡）的統計口徑有關，高雄的醫療後送機制與醫療量能可能是影響數據的關鍵之一，「如果第一時間能趕快送到醫院，死亡機率會降低，這部分長官正與衛生局討論如何加速後送機制。」

李眉蓁則說，高雄市正處於城市轉型期，大貨車不會少，尤其前鎮、小港、機場周邊的大貨車與大卡車很多，常常發生與機車的擦撞，她呼籲，研考會應透過大數據分析，主動找出道路設計的危害風險，降低交通安全死亡數的研究對策，並做好降低死亡數的研究與建議。

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