6旬婦迷途路旁險象生　外送員助內埔警辨識身分送返家

▲內埔警方送萬婦平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東內埔鄉萬姓婦人傍晚獨自站在路旁疑似迷途，內埔警方獲報後處理，並透過熱心民眾提供線索確認身分，順利聯繫家屬到場。考量天色昏暗與交通安全，員警主動以巡邏車護送返家，讓家屬很感激，也提醒家屬加強防走失措施。

內埔警分局龍泉所，巡佐蕭吉良、警員吳尚儒，日前下午6點多巡邏時，接獲民眾報案，在內埔鄉黎東路與大博巷口，有一名老婦佇立站在馬路旁，疑似迷路，請警方到場協助。

員警趕赴現場後，詢問老婦人原因，但她無法清楚表達現居處所及身分。這時恰巧有位送餐人員騎車路過，看見警方正盤查老婦人，便主動停車瞭解原因，並告知警方，該名老婦人姓萬，年逾六旬，家住龍泉村。警方隨即聯繫其李姓女兒到場。

李女表示，近期她媽媽記憶力大幅下降，常容易走失迷路。警方考量天色昏暗，路上車流逐漸變多，且李女急忙騎乘機車到場，忘記多帶一頂安全帽供她母親使用，為避免發生危險，員警遂主動以巡邏車載送她回家，家屬對警方溫馨幫忙，深表感謝。

內埔警分局長江世宏表示，長輩外出請穿戴反光衣物、帽飾等，以提升可見度，增加人身安全。另可配戴愛心手環，上面顯示姓名及家人電話號碼，或在衣物標示聯絡資訊，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬，如遇緊急事故需要警方協助，可立刻撥打110或尋求鄰近派出所協助。